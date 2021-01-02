Her yılın başında olduğu gibi 2021 yılının başında da pasaport, ehliyet ve yurtdışından getirilen telefonların kayıt ücretleri dahil ücretler arttı. Artışın oranı %9,11 olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, değerli evrak ve harçlarda 2021 yılı fiyatlarını güncelledi. Resmi Gazete'de konuya ilişkin tebliğin yayınlanmasının ardından artışın oranı da %9,11 olarak resmileşti ve yürürlüğe girdi.

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olan düzenlemeye göre, yurtdışından Türkiye'ye getirilen cep telefonlarından alınan IMEI kayıt bedeli de artış gösterecek. Geçtiğimiz yıl 1838 TL olan kayıt bedeli 2000 TL'yi aştı.

Yaklaşık 240 Euro'luk IMEI bedeli

Yeni düzenleme ile birlikte, yurtdışından alınan bir telefon için ödenecek IMEI kayıt bedeli, güncel kurla 240 Euro'ya yaklaştı. Ödenmesi gereken IMEI kayıt bedeli ise güncel rakam ve açıklanan artış göz önüne alındığında 2006 TL'ye çıkmış oldu.

IMEI kayıt ücreti, yolcuların beraberlerinde getirdikleri ve ticari amaçlı olmayan akıllı telefonlar için geçerli oluyor. Ticari amaçlı ya da toplu olarak yapılan ithalat işlemleri için daha farklı prosedürler ve ücretler söz konusu oluyor. Aslında bir süredir belli olan bu oranın resmileşmesi bekleniyordu.

IMEI nedir, ne işe yarar?

IMEI, İngilizce bir ifade olan International Mobile Equipment Identitiy'nin kısaltılmış versiyonudur. Türkçe'de bu kodun adı Uluslararası Mobil Cihaz Kodu olarak geçer. GSM telefon cihazlarına, üretim aşamasında özel bir 15 haneli IMEI numarası verilir.

Bu kod cihazı tanımlamaya yarar ve uluslararası elektronik kimlik bilgisini göstermektedir. IMEI kodunu öğrenmek için ise akıllı telefonlarda *#06# tuşlanması gerekmektedir. IMEI kaydı olmayan telefonlar kullanıma kapatılır.

Yurtdışından getirilen akıllı telefonların kayıt işlemlerinin, cihazın ülkemize girişinden sonra gerçekleştirilmesi için çok uzun bir süreç bulunmuyor. 120 gün içinde giriş yapmış olan bir kişi, istediği cihazı kayıt bedelini ödedikten sonra kayıt ettirerek kullanabiliyor. Kayıtsız cihazlar bir süre sonra kullanıma kapatılıyor.