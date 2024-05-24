Elon Musk yönetimindeki X’in (eski adıyla Twitter) başı, son zamanlarda ülkemizdeki düzenleyicilerle dertteydi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye’ye temsilci atamaması nedeniyle platforma reklam yasağı getirmişti. Hatta yakın zamanda atama yapılmazsa bant daraltma bile uygulanabileceği haberleri gelmişti.
Bugün bu konuda önemli bir gelişme yaşandı. X, nihayet ülkemize temsilci atadı. Bunun ardından da verilen cezalar kaldırıldı.
İstanbul’a temsilci açılması sayesinde reklam cezası kaldırıldı
BTK, bugün yaptığı açıklamayla X’in resmî muhatap bildirdiğini ve İstanbul’da temsilci açtığını duyurdu. Böylece platforma uygulanan reklam yasağının resmen kaldırıldığını duyurdu. Artık reklamverenler, platformda reklam verebilecekler. Karar, “X’e Reklam Verilmesinin Yasaklanması Kararının Kaldırılması Kararı” başlığıyla Resmî Gazete’de yayımlandı. BTK tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: