Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'de temsilci atamaması nedeniyle X'e reklam yasağı getirmişti. Bugün yasağın kaldırıldığı açıklandı.

Elon Musk yönetimindeki X’in (eski adıyla Twitter) başı, son zamanlarda ülkemizdeki düzenleyicilerle dertteydi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye’ye temsilci atamaması nedeniyle platforma reklam yasağı getirmişti. Hatta yakın zamanda atama yapılmazsa bant daraltma bile uygulanabileceği haberleri gelmişti.

Bugün bu konuda önemli bir gelişme yaşandı. X, nihayet ülkemize temsilci atadı. Bunun ardından da verilen cezalar kaldırıldı.

İstanbul’a temsilci açılması sayesinde reklam cezası kaldırıldı

BTK, bugün yaptığı açıklamayla X’in resmî muhatap bildirdiğini ve İstanbul’da temsilci açtığını duyurdu. Böylece platforma uygulanan reklam yasağının resmen kaldırıldığını duyurdu. Artık reklamverenler, platformda reklam verebilecekler. Karar, “X’e Reklam Verilmesinin Yasaklanması Kararının Kaldırılması Kararı” başlığıyla Resmî Gazete’de yayımlandı. BTK tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Eski ünvanı Twitter, Inc. olan X Corp. (Twitter/X) adlı sosyal ağ sağlayıcının 04.05.2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un ek 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle 19.07.2023 tarihli ve 39225 sayılı reklam yasağı kararının kaldırılmasına karar verilmiştir."