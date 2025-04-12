Bu hafta Amazon'da ve Hepsiburada’da en çok tercih edilen ve çok sayıda satın alınan ürünleri sizler için listeledik.

Bu hafta interneti ele geçiren en popüler ürünleri listelediğimiz bu içerikte akıllı saatten klavyeye, bilgisayardan mouse'a kadar pek çok ürün yer alıyor.

''Bu içerik 12.04.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

200'den 12.000 DPI'a kadar geçişe sahip olan G305, tek bir AA pille 250 saat oyun deneyimi yaşamanıza olanak tanıyor. 10 milyon tıklamaya kadar dayanıklılığa sahip bu mouse, 1.639,00 TL fiyatı ile çok satanlar listemizin ilk sırasında yerini alıyor.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

120 saate varan pil ömrü, hafızalı köpük parçaları ve yükseltilmiş, çıkarılabilir, kristal netliğinde mikrofonu ile dikkat çeken HyperX kulaklığı 4.074,00 TL'ye satın alabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

2000 mAh pil kapasitesine ve dijital ekrana sahip Anker powerbank'i kompakt boyutu sayesinde istediğiniz yere götürebilirsiniz. Aynı anda iki cihaz şarj edebilme özelliğine de sahip bu ürün, 877,00 TL'ye satışta.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

9m gece görüşüne sahip Tapo kamera, 360° yatay görüntüleme yapabiliyor. İki yönlü ses aktarımı da bulunan bu ürünü almak isterseniz şimdi 913,10 TL.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Uygun fiyatlı, yüksek kalitede kulaklık arayan kullanıcıların tercihi olan Huawei FreeBuds 4E, hafif gürültü engelleme özelliğine sahip. Yani kulaklığınız bu özellik sayesinde düşük frekanslı gürültüyü bastırırken çevresel sesleri ve trafik gürültüsünü kesmeden ortamınızla bağlantıda kalmanıza yardımcı oluyor. Ürün, 1.713,00 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung saatin Enerji Skoru ile uykunuzu, kalp atış hızınızı ve günlük aktivitelerinizi kontrol edebilir ve rutininizi planlayabilirsiniz. Kişiselleştirilmiş uyku koçluğu, geliştirilmiş fitness takibi ve AI destekli sağlık verileri gibi özelliklere sahip olan saat, 6.299,00 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

15,6 inç ekrana sahip MSI bilgisayarın 512 GB SSD’si ve uzun pil ömrü sayesinde günlük işlerinizi kolaylıkla halledebilir, oyun oynayabilirsiniz. Çok satanlar arasında yer alan bilgisayarı 27.999,00 TL'ye Hepsiburada'dan satın alabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

745,07 TL fiyata sahip Titan K9, uygun fiyatlı klavye arayan oyuncuların göz atabileceği, mekanik hisse sahip membran bir klavye. Ayrıca ürün, RGB ışıkları ve 30 milyon tuş vuruş ömrü ile dikkat çekiyor.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

23.6 inç ekran boyutu, 1 ms tepki süresi, 180 hz yenileme hızı ve FreeSync özellikleri ile ön plana çıkan GameBooster GB-2418CF, 3.964,00 TL fiyatıyla bu haftanın çok satanları arasında yerini aldı.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir: