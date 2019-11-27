Havada Giden Bu Devasa Tren, 800 km/s Hıza Ulaşabiliyor

Dünyada temiz ve sürdürülebilir enerjiye yönelebilmek adına teknolojiye ilham olacak birçok tasarım ortaya çıkıyor. Tasarım mantığıyla rail gun'dan ilham alan bu devasa tren, kıtaları birbirine bağlamayı amaçlıyor.

Havayolları, dünyayı en çok kirleten etkenler arasında değil ancak günümüzde uçaklar, dünyadaki karbon salımlarının %2,5'ini oluşturuyor. İnsanlık, uçaklar için radikal alternatifler düşünmeye başladı bile. Yeni çözüm ise, metro sistemine benzeyen ve dünyayı adeta uçarak dolaşacak dev bir tren.

AeroSlider olarak adlandırılan bu model, trenlerin raylar üzerinde gitmek yerine manyetik halkalar arasından geçerek havadan ilerlediği bir tren hattı. Rail Gun silahlarının çalışma prensibine benzer şekilde çalışan art arda halkalar, treni hızlandırarak adeta bir uçak gibi 800 km/s hıza çıkarıyor.

Sistemin tasarımcısı Guillermo Callau, AeroSlider'ın Afrika'dan Avrupa'ya ve Asya'ya, geniş trenlerden otomobillere kadar uygulanabilirliği hakkında konuştu. Callau, "Uçuştan biraz daha yavaş bir şey elde edersiniz ancak çok daha verimli olur. Bu sadece iyimserlik değil. Gereklilik. CO2 salınımı ve çevre vergileri uçuşları daha erişilmez hale getirecek" diyor.

Tasarımda, ucunda halka olan manyetik direkler kullanılıyor. Bu tasarım, treni bir mermi gibi ileri sürecek. Trenin gövdesinin aerodinamik olması ve manyetik kuvvetlere yanıt verebilmesi gerekiyor. Ayrıca sürmek için herhangi bir motor veya batarya gerektirmiyor. Direkler yere kolayca monte edilebiliyor. Tren yolunun küçük tepeleri aşabilmesi için halkalar arasında dikkatlice seviye ayarı yapılması gerekiyor. Tren havada hareket, ettiğinden çapı dar olan göl ve akarsuları geçmek için köprü kurma ihtiyacını bile ortadan kaldırabilir.

65 metre uzunluğundaki direklerden oluşan hat, altından geçen otoyollara ve tren yollarına engel olmayacak. Görsellerdeki halkalar tam olarak çember şeklinde görünse de Callau, eliptik olabileceklerini öne sürüyor.

AeroSlider'da devasa pencereleriyle yolculara manzaraları kaçırtmıyor. Ekip seyahat deneyiminin oldukça lüks olabileceğini öne sürüyor. Aracın devasa gövdesi bir uçak veya tren yerine, yüksek hızlı bir bina gibi ele alınabiliyor. Koşu parkuru olan bir park veya daha uzun yolculuklarda olanlar için birçok kişisel kabin sunabiliyor.

AeroSlider'da bu kadar geniş alan bulunmasının sebebi, trenin gerçekten çok uzun olması. Dünyanın en büyük yolcu uçağı olan Airbus A380 (üretimden çekildi) 72 metre uzunluğundaydı. Önerilen AeroSlider tasarımı ise 250 metre uzunluğunda.

Neredeyse üç futbol sahası uzunluğunda olan bu konsept, henüz var olmayan bir teknoloji. Ama sürdürülebilirlikten ilham alan bir dünyaya ihtiyacımız var ve bu hayal gücü bizi geleceğe götürebilir.