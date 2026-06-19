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Bugatti, Bazı Spor Otomobillerden Bile Pahalı Ultra Lüks Golf Setleri Duyurdu

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Bugatti, şimdi de ultra lüks golf setleri tanıttı. Fiyatları 3,3 milyon TL'ye kadar çıkıyor.

Bugatti, Bazı Spor Otomobillerden Bile Pahalı Ultra Lüks Golf Setleri Duyurdu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Kısa bir süre önce İngiliz rakibi McLaren'ın kendi golf kulübü ve aksesuar serisini tanıtmasının ardından süper otomobil dünyasının ikonik ismi Bugatti de bu alana adım attı. Öyle ki firma, bazı spor otomobillerden bile pahalı olan golf setiyle karşımıza çıktı.

Firma, işi uzmanına bırakmayı tercih ederek yüksek segment ürünleriyle tanınan Japon golf markası Honma ile güçlerini birleştirdi. Ortaya çıkan ürünler, yeşil sahalarda kullanılacak bir spor ekipmanından ziyade, adeta birer sanat eseri görünümüne sahip.

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Bugatti, Bazı Spor Otomobillerden Bile Pahalı Ultra Lüks Golf Setleri Duyurdu
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Karşınızda 3,3 milyon TL’ye varan fiyatlara sahip Bugatti golf setleri

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Koleksiyonun en dikkat çekici parçalarından biri olan "Super Premium Bugatti Putter" markanın en yeni hiper otomobili Bugatti Tourbillon'un arka tasarımından ilham alıyor. Golf sporunda "putter", topu deliğe ulaştırmak için yapılan son ve en hassas vuruşlarda kullanılan sopa türüdür. Özel olarak işlenmiş bir kafaya ve kendine has bir kavrama alanına sahip olan bu sopanın taban kısmında Bugatti otomobillerinde görmeye alışkın olduğumuz devir saatinden esinlenilen detaylar yer alıyor.

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Toplamda 2 farklı koleksiyon var. Beres Super Premium Collection, Honma'nın malzeme kalitesi ve ayrıcalık seviyesini temsil eden 3 Yıldız, 4 Yıldız ve 5 Yıldız konfigürasyonlarıyla sunuluyor. 3 Yıldız ve 4 Yıldız modelleri, Bugatti'nin ikonik çift tonlu gövde boyasından esinlenen göz alıcı bir buz mavisi kaplamaya sahip. Serinin zirvesini oluşturan 5 Yıldız versiyonu ise dünya çapında sadece 20 setle sınırlandırılmış durumda.

Diğer taraftan, Beres koleksiyonunun koleksiyonluk bir sanat eseri niteliğindeki yapısına karşın, sahada performansa odaklanan ciddi golfçüler için Tour World Premium Collection alternatifi sunuluyor. Bu seri, en üst düzey performansı sağlamak amacıyla titanyum-karbon kompozit malzemeden üretiliyor.

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Gelelim en merak edilen konuya. En baz modelde 3.200 dolardan başlayan fiyatlar var. 5 yıldız versiyonda 9.600 dolara çıkabiliyor. Ancak set olarak alımda işler değişiyor. 3 yıldızda 6.500 dolar, 4 yıldızda 25.000 dolar, 5 yıldızda ise 72.000 dolara (3,3 milyon TL) varan fiyatlar görüyoruz.

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