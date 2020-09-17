Ortaya atılan yeni bir iddiaya göre Volkswagen Grup, Bugatti'nin satışı için Rimac ile anlaşmış durumda ve iki şirket arasındaki satış işlemi imza aşamasında.

Volkswagen, tek başına bir otomobil markası olsa da Volkswagen Grup çatısı altında Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Scania ve MAN gibi pek çok marka bulunuyor. Ancak Car Magazine tarafından aktarılan bilgilere göre bu markalardan biri, Alman otomotiv devine veda etmek üzere.

Henüz resmi olarak onaylanmayan bilgilere göre Volkswagen Grup, süper spor otomobil markası Bugatti’yi, yalnızca 11 yıllık bir şirket olan Rimac’a satmak üzere. İddiaya göre iki şirket arasındaki anlaşma tamamlanmış durumda ve artık satış işlemi, imzaların atılmasına kalmış durumda.

Volkswagen Grup çatısı altında bulunan Porsche, Bugatti'yi satın alacak Rimac'ın yüzde 15,5 hissesine sahip

Aslına bakacak olursak Bugatti, satış işleminden sonra dahi Volkswagen Grup’un bir parçası olmaya devam edecek. Zira bir Volkswagen Grup markası olan Porsche, Rimac hisselerinin yüzde 15,5’ini elinde tutuyor.

Car Magazine’in iddiasına göre Volkswagen Grup’un hala yüzde 50 kontrol hissesine sahip olan Piech ailesi, söz konusu satışa ancak Porsche’nin satışın taraflarından biri olmasıyla onay verdi. Ailenin büyük amacı ise Porsche’nin Rimac’ın yüzde 49 hissesine sahip olması.

İddia: Volkswagen Grup; Lamborghini, SEAT, Italdesign ve Ducati'yi de satacak

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Hırvat otomobil şirketi Rimac, yalnızca 11 yıllık bir geçmişe sahip ancak son yıllarda Hyundai/Kia, Koenigsegg, Jaguar ve Magna gibi pek çok şirket Rimac’a yatırım yaptı. Görünüşe göre Rimac, Volkswagen Grup’un daha fazla para akıtmak istemediği Bugatti’yi satın almanın akıllıca bir yatırım olduğunu düşünüyor.

Bununla birlikte Volkswagen Grup’un elden çıkarmayı düşündüğü tek marka Bugatti olmayabilir. İddialara göre Alman otomotiv devi; Lamborghini, SEAT, Italdesign ve Ducati için de potansiyel yatırımcılarla görüşmeler gerçekleştiriyor ancak koronavirüs pandemisi, bu markalar ile ilgili görüşmelerin yavaşlamasına neden olmuş durumda.