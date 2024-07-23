Birbirinden farklı renk ve tona bürünmekte oldukça maharetli olan bukalemunların, bunu neden yaptıklarını hiç merak etmiş miydiniz? Bilinenin aksine ortam rengine uyum sağlamakla pek de ilgileri yok.

Bukalemunların bu becerisi aslında her birini benzersiz kılmakta. Hatta birbiriyle tamamen aynı 2 bukalemun görmek neredeyse imkansız.

Peki onların renk değiştirmesinin arkasında hangi sebepler var?

Bukalemunların deri yapısı oldukça farklıdır.

Bukalemunların derisinde, kırmızı ve sarı pigmentli hücreler bulunur ancak onlar, bu hücreleri kontrol edemezler. Yine bukalemunlar, daha koyu bir melanin pigmentine de sahiptir.

Melanini hücrelerine dağıtabilirler ve bu da onların renk değiştirmelerine yardımcı olur. Eski renklerine dönmek istediklerinde de işlemi, tersine çevirirler.

Yani onlar koyu bir renge bürünmek için derilerindeki melanini yoğunlaştırabilir veya daha açık hâle gelmek için bu pigmenti dağıtabilirler.

Hepsi bunlarla sınırlı değil.

Bukalemunların derilerinde bulunan mikroskobik kristallerin rengini değiştirmek için kullandıkları bir şey daha vardır. Bu kristaller, ışığın belirli renklerini yansıtır ve kristaller arasındaki mesafe, bukalemunların yansıttıkları ışığın rengini değiştirebilir.

Tüm bunlar, bir nevi bu canlıların renk değiştirmek için kullandıkları araçlara benzer. Melanini belirli hücrelerde dağıtıp yoğunlaştırabilirler ve farklı renkleri yansıtacak şekilde cilt kristalleri arasındaki mesafeyi değiştirebilirler.

Öte yandan bukalemunların renk değişimi, kademeli bir şekilde gerçekleşir.

Ayrıca renk değiştirdiklerinde hepsi aynı görünmezler, aksine birbirlerinden oldukça farklıdırlar. Bu renkler genellikle parlak yeşil, turuncu veya çizgili siyah olabilir. Sahip olmak istedikleri renge genellikle kuyruklarından ya da vücutlarının alt kısımlarından bürünmeye başlarlar.

Özetle bu canlılar, genellikle ruh hallerinin bir yansıması olarak renk değiştirirler ve bu, onların bir nevi kamuflaj olma şeklidir. Eğer parlak ve canlı renklere sahiplerse, çiftleşmekle ilgilendikleri anlaşılır. Eğer renkleri soluk ve daha koyu ise bu da kendilerini daha itaatkar veya rahat hissettikleri anlamına gelir.

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