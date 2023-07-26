Türkiye’nin “ilk genç kadın ralli şampiyonu” olan Burcu Burkut Erenkul, “Senin Mücadelen Ne?” isimli bir TEDx konuşması yayınladı.

2012 yılında Türkiye’nin ilk en genç kadın ralli şampiyonluğuna imza atan Burcu Burkut Erenkul, geçtiğimiz senelerde satış danışmanlarına Porche otomobil ile yaptığı bir şakayla gündeme gelmişti. Erenkul, bu şakayla cinsiyetçi bakış açısına dikkat çekmeyi amaçlamıştı.

Başarısıyla özellik otomobil dünyasında bir kadın olarak ön plana çıkan Erenkul, geçtiğimiz gün TEDx’te bir konuşma da yayınladı. “Senin Mücadelen Ne?” isimli konuşmasında küçüklüğünden başlayan motor tutkusunu ve bu tutkunun onu başarıya nasıl ulaştırdığını anlattı.

“Başlamadığın hiçbir şeyin kazananı ya da kaybedeni olamazsın”

Burcu Burkut Erenkul konuşmasında, hayal etmenin ne kadar önemli olduğunun altını çizdi. Küçük yaşlarda kendisini gerçekten bir otomobil kullanıyormuş gibi hayal ettiğini söyleyen Erenkul, hayalinde otomobile binip, direksiyonu tutup pisti dolaştığını ifade etti.

Şansın yanında aslında mücadele etmenin de ne kadar önemli olduğunu vurgulayan genç rallici, başarısız bir yarış deneyimini de aktardı. Erenkul konuşmasında kendi deyimiyle “mücadele kelimesiyle nasıl barıştığını ve bu barıştan sonra hayatında nelerin değiştiğini” anlattı.

Burcu Burkut Erenkul, kendi internet sitesinden de yaptığı konuşma sonrasında hissettiklerini paylaştı.

Burcu Burkut Erenkul'un TEDx konuşmasını izlemek için:

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