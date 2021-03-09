Burcu Burkut Erenkul'dan Adrenalin Dolu Acemi Şoför Şakası

Türkiye'nin en genç kadın ralli şampiyonu Burcu Burkut Erenkul, satış danışmanlarına Porsche otomobil ile yaptığı bir şakada trafikte kadınlara yapılan cinsiyet ayrımcılığına dikkat çekti.

Konu trafiğe gelince kadınların erkeklerden daha kötü araba sürdüğü gibi yanlış bir algı, uzun zamandır sadece Türkiye’de değil bütün dünyada dolaşıyor. Halbuki dünya çapında bunun ne kadar yanlış olduğunu kanıtlayabilecek yüzlerce kadın sürücü ve pilotlar bulunuyor.

1989 doğumlu Türkiye’nin en genç kadın ralli şampiyonu Burcu Burkut Erenkul da kadınların muhteşem derecede araba sürebileceğinin en güzel örneklerinden birisi. Trafikte kadınlara yönelik cinsiyet ayrımcılığına dikkat çekmek isteyen Erenkul, Porsche model otomobil ile birlikte erkek satış danışmanlarına son derece tatlı ancak bir o kadar da adrenalin dolu bir şaka hazırlamış.

Burcu Burkut Erenkul kimdir?

6 Şubat 1989 doğumlu Burcu Burkut Erenkul, 15 yaşına kadar karting yarışlarında boy göstermiş, ardından da rallici babasının yanında yardımcı pilotluk yapmaya başlamış bir kadın pilot olarak karşımıza çıkıyor. Çeşitli yarışlarla birlikte başarısını kanıtlayan Erenkul, sadece erkeklerden oluşan rakiplerine karşı Sınıf 8 kategorisini Türkiye birincisi olarak tamamlayarak gurur ve ilham kaynağı haline geldi. Erenkul, 2010 yılında katıldığı İstanbul Ralli Şampiyona'sında birinci oldu ve bu zaferle birlikte Türkiye'nin en genç kadın ralli şampiyonu unvanını almaya hak kazandı.

Amaç, trafikte kadınlara uygulanan cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırmak

Kadınlara trafikte yapılan cinsiyet ayrımcılığından hepimiz bir kere nasibimizi almışızdır. Gerek park konusunda gerek yol verme konusunda kadınlar erkeklere göre genellikle daha başarısız gibi algılansa da durumun kesinlikle böyle olmadığını, acemiliğin tek bir cinsiyete mahsus olmadığını belirtmekte fayda var. Yani hem erkekler hem de kadınlar, araba sürmeyi öğrendikleri ilk zamanlarda, ilerleyen dönemlerde gülerek hatırlayacakları hataları çok kolay bir şekilde yapabiliyor.

Porsche İzmir Bornova bayisi Vosmer, bu ayrımcılığa dikkat çekmek için Erenkul ile bir işbirliği yaparak genç ralliciden satış danışmanlarına bir şaka hazırlamasını istemiş. Erenkul da normal bir müşteri gibi bayiye gidip, Porsche marka bir otomobil ile deneme sürüşüne çıkmak istediğini belirtmiş. Deneme sürüşünde ilk önce acemi bir şoför gibi davranan Erenkul, yol izin verdiği anda bütün ralli yeteneklerini sergilemeye, satış danışmanlarının ağzını açık bırakmaya başlıyor.