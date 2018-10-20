Telefon kameralarının gelişmesiyle birlikte günlük hayatta daha az karşılaştığımız fotoğraf makineleri, çeşitli büyüklüklerde sensörlere sahip. Peki sensör büyüklüğü gerçekten o kadar önemli mi?

Fotoğrafçı Jay P. Morgan'ın hazırlamış olduğu video, farklı kameraların sahip olduğu farklı sensör boyutlarını inceliyor. Biz de bu yazımızda videodan öğrendiklerimizi özetleyeceğiz. Öncelikle kameraları öğrenelim.

Karşılaştırma yapacağımız 4 kameradan en pahalısı Hasselblad X1D; 6500 dolar fiyata sahip olan bu cihaz, medium format boyutuyla piyasadaki en büyük sensöre sahip. Sony a7R III bir full-frame, Canon 7D APS-C ve Panasonic GH5 ise Micro 4/3 sensörlere sahip.

Odaklanma ve Derinlik

Hasselblad f/3.2

Makinenin sunduğu en düşük diyafram ile başlayalım. Bu sensörle elde ettiğimiz görüntü, full-frame'de f/2.8'den daha iyi bir sonuç veriyor.

GH5 f/3.2

GH5'e bakacak olursak, görüntü biraz overexposed (fazla pozlanmış) duruyor. Ancak arka plana baktığımızda oldukça keskin.

Canon 7D ve Sony f/3.2

Bu iki kamera arasında bu f/ diyaframında büyük farklar yok.

f/4.0

f/5.6

f/32

Denk Alan Derinliği

Yukarıdaki fotoğrafları kullanarak ortalama bir denklik elde ediyoruz.

Panasonic GH5 f/3.2 = SONY a7R III f/8.0 = Canon 7D f/5.6 = Hasselblad f/16

Aynı alan derinliğini elde etmek için cihazlar arasında 4 duraktan fazla değişiklik yapmak gerekebiliyor. İlginç olan şey ise Hasselblad, GH5'in verebileceği odak derinliğini veremezken; GH5 de Hasselblad'in verdiği sığ alan derinliğini veremiyor.

Hasselblad, full-frame kameralar kadar esnek değil. Örneğin Sony, görüntünün kalitesini azaltmadan hem sığ alan derinliğini hem de odak derinliğini oldukça başarılı şekilde verebiliyor.

Sığ Alan Derinliği Kıyası

a7R III'e baktığımızda arka planın tamamen bulanık olduğunu görebiliyoruz. Hatta öyle ki Hasselblad f/3.2 bile, a7R III'ün verdiği sığ odağı veremiyor. GH5 alan derinliği vermekte zorlansa da, sığ odağı verebiliyor. Canon 7D ve a7R III ise ortalarda.

Sensör Boyutu

A7R III 42 megapiksellik bir kamera iken, Hasselblad 50 megapiksellik bir kamera; yani burada Hasselblad elbette biraz önde. İki kameranın da fotoğraflarını 300 DPI'ya ayarladığımızda Sony genişlikte 17 inç tutarken, Hasselblad 22 inç tutuyor. Bu durum full-frame kameraların daha esnek olduğunu kanıtlarken f/22'de çektiğiniz fotoğraflarda da her şeyin odakta olmasını sağlıyor. f/1.2'de çektiğiniz zamanda ise oldukça hoş bir sığ alan derinliği elde ediyorsunuz.

Düşük Işık Performansı

Akşam vaktinde çekilmiş olan bu fotoğrafların hepsi oldukça güzel görünürken en çok öne çıkan Panasonic oluyor. Ancak bu iyi anlamda değil çünkü en fazla noise'a (fotoğrafta istenmeyen noktacıklar) sahip olan cihaz bu. En temiz görüntüyü ise beklediğimiz gibi Hasselblad vermiş.

ISO 1600

Yine düşük ışıkta yapılan bu portre çekiminde 4 kameranın da zorlandığını görebiliyoruz. Önceki fotoğraftan farklı bir sonuca rastlamadığımız karelerde, en temiz görüntü elde eden makine yine Hasselblad oluyor.

Peki, sensör boyutu gerçekten önemli mi?

Evet, oldukça hem de. Özellikle çok profesyonel işler yapmak istiyorsanız bulabildiğiniz kadar büyük sensörler kullanmanız yararınıza olacaktır. Micro 4/3 sensörler, günlük kullanımda yeterli olsa da yüksek kaliteli işler için biraz düşük kalıyor. APS-C sensörler ise Micro 4/3'ten daha iyi olmasına rağmen full-frame kalitesine ulaşamıyorlar. Full-frame sensörler ise profesyonel işler için tam da uygun nokta; ne Medium Format kadar pahalı ne de APS-C kadar amatör. Medium Format kameralar ise fiyatına değecek kadar iyi işler çıkarmıyor gibi görünüyor.

Jay P. Morgan'ın konu ile ilgili videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.