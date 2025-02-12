Dünyanın en büyük içerik sitelerinden biri olan BuzzFeed, "BFIsland" isimli kendi sosyal medya platformunu çıkaracağını duyurdu. Bu platform; X, TikTok ve Instagram gibi uygulamalara rakip olacak.

Özellikle test içerikleriyle tanınan dünyanın en büyük medya ve eğlence sitelerinden biri olan BuzzFeed beklenmedik bir hamleyle karşımıza çıktı. ABD’li şirket, internetin gittiği yönde bir hamle yaparak kendi sosyal medya platformunu çıkaracağını duyurdu.

BuzzFeed’in sosyal medya platformu; Instagram, TikTok ve X gibi uygulamalara rakip olarak sunulacak. Şirket bu platformun ana amacının “eğlence” yaymak olduğunu söylüyor.

BFIsland isimli platformun detayları henüz belli değil

Açıklamalara göre yeni platform, “BFIsland” ismiyle piyasaya sürülecek. Maalesef başka herhangi bir detayı yok. Neye odaklanan bir platform olacağı, ne zaman kullanıma sunulacağı gibi bilgilerin daha sonra açıklanacağı aktarıldı.

Kullanıcılar, şu an sadece bekleme listesine katılabiliyor. Listeye katılmak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Her ülkeden katılma imkânı tanınmış. Şirket, belli kullanıcıların seçileceği ve onlarda test edileceğini belirtmiş. Testlerde gelen geri bildirimler ile platformun geliştirilme aşamasının tamamlanması ve son hâlini alacağı ifade edilmiş.

Platformun, dil modelleri üzerine inşa edileceği de gelen bilgiler arasında. Belli yaratıcı amaçlar için bu modellerden yararlanılacakmış. BuzzFeed, hâlihazırda OpenAI’ın teknolojilerinden sitesindeki testler için yararlanıyordu. BFIsland’da da yapay zekâ kullanılacağı görüldü.

BFIsland, her türden platformdan erişilebilir olacak. Yani web’den erişim, mobil uygulama gibi versiyonlarını göreceğiz. Daha fazla detay geldiğinde sizlerle paylaşacağız. Gerçekten de Instagram gibi platformlara rakip olup olmayacağı merak konusu.