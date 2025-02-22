Bybit tarafından gelen açıklamaya göre şirketin toplam varlığının %9'unu oluşturan 1,5 milyar dolarlık ethereum çalındı.

Kripto varlık borsası Bybit, tarihinin en büyük siber saldırılarından birine maruz kalarak 1,5 milyar dolar değerinde Ethereum’un (ETH) çalındığını duyurdu.

Saldırganlar, borsanın soğuk cüzdanlarından birini ele geçirerek tüm varlıkları bilinmeyen bir adrese transfer etti. Yaşanan olay kripto para piyasalarında büyük yankı uyandırırken, yatırımcılar arasında da ciddi bir güven krizine yol açtı.

Toplam varlıkların %9'u kaybedildi

Bybit CEO’su Ben Zhou, saldırganların soğuk cüzdanın akıllı sözleşme yapısını manipüle ettiğini ve borsanın imzaladığı bir mesaj sayesinde cüzdanın kontrolünü tamamen ele geçirdiğini açıkladı.

Saldırının duyulmasının ardından kripto piyasalarında sert hareketler yaşandı. Ethereum %6,7 değer kaybederken, Bitcoin de %3’lük bir düşüş yaşadı. Bybit’in toplam varlıklarının %9’unu oluşturan bu kayıp, borsanın mali yapısı hakkında soru işaretleri doğururken, şirketin hızla fon sağlamaya başlaması panik havasını bir nebze azalttı. Yönetim, müşteri bakiyelerinin etkilenmeyeceğini ve zararların partner köprü kredileriyle karşılanacağını duyurdu.

Güvenlik ekibi kapsamlı bir soruşturma başlattı

Bybit’in güvenlik ekibi, saldırının sorumlularını belirlemek ve çalınan fonları takip etmek için kapsamlı bir soruşturma başlattı. Şirket, blockchain analiz uzmanlarıyla iş birliği yaparak fon hareketlerini izliyor.

Kripto tarihinin en büyük saldırılarından biri olarak kayıtlara geçen bu olay, Ronin Network ve Poly Network saldırılarını bile geride bırakmış durumda.