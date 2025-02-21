Binance TR, 25 Şubat'tan itibaren tüm kripto para çekme işlemleri sırasında kullanıcıların alıcı ve gönderici hakkında ek bilgi sağlamak zorunda olacaklarını açıkladı.

Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, Türkiye'deki kullanıcılarına önemli bir uyarıda bulundu. Binance tarafından yapılan açıklamaya göre 25 Şubat itibarıyla Binance TR üzerinden gerçekleştirilecek tüm kripto varlık çekme ve yatırma işlemleri sırasında kullanıcıların alıcı veya gönderici hakkında ek bilgi sağlamaları gerekecek.

Söz konusu değişikliklerin 25 Aralık 2024 tarihinde yayımlanan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" uyarınca yapıldığını ifade ederken değişikliklerden yalnızca kripto varlık çekme ve yatırma işlemlerinin etkileneceğini, itibari varlık çekimlerinin etkilenmeyeceğini belirtti.

Binance'in konuyla ilgili yapmış olduğu açıklama şu şekilde:

Resmî Gazete’de yayımlanan ilgili yönetmelik ve tebliğ uyarınca, Türkiye’de yerleşik kripto varlık platformları üzerinden gerçekleştirilecek kripto varlık çekme ve yatırma işlemlerine ilişkin güncellemeleri sizlerle paylaşmak isteriz.

25-02-2025 tarihinden itibaren, Binance TR üzerinden gerçekleştirilen tüm kripto varlık çekme ve yatırma işlemleri sırasında, kullanıcılarımızın alıcı veya göndericiye ilişkin ek bilgi sağlamaları gerekecektir.

Belirtilen tarihten itibaren, Binance TR aracılığıyla herhangi bir miktarda kripto varlık çekme veya yatırma işlemi gerçekleştiren kullanıcılar, alıcı veya gönderici bilgilerini talep eden bir mesajla karşılaşacak ve işlemi tamamlamak için gerekli bilgileri paylaşmaları istenecektir.

Bu güncelleme yalnızca kripto varlık çekme ve yatırma işlemleri için geçerli olup, itibari varlık çekimleri bu düzenlemeden etkilenmeyecektir.

Binance TR platformunda gerçekleştireceğiniz alım-satım işlemleri ise bu güncellemeden etkilenmeyecektir.

Bu karar, 25-12-2024 tarihli ve 32763 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 9305 sayılı düzenleme doğrultusunda, ilgili yönetmelik ve tebliğlerde yapılan değişikliklere uyum sağlamak ve operasyonlarımızın mevzuata tam uyum içinde devam etmesini temin etmek amacıyla alınmıştır.



Bu güncellemenin platformdaki deneyiminizi etkileyebileceğini anlıyoruz. Ancak her zaman olduğu gibi, bu sürecin sizin için mümkün olduğunca sorunsuz ve akıcı ilerlemesini sağlamak için çalışmaya devam ediyoruz.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.