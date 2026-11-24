BYD, insansı robot motorlarıyla çalışan ve park halindeyken ön konsola gizlenen katlanabilir direksiyonlu yeni SUV modeli Tai 9'u tanıttı.

Otomotiv sektöründeki 10 yıldır konsept araçlarla sınırlı kalan katlanabilir direksiyon vaadi, BYD tarafından gerçeğe dönüştürüldü. Şirketin arazi odaklı alt markası Fang Cheng Bao'nun Çin'de satışa sunduğu altı koltuklu şarj edilebilir hibrit SUV modeli Tai 9, park halindeyken ön konsola gizlenebilen direksiyonuyla dikkat çekiyor.

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Yaklaşık 49 bin dolar fiyatlı en üst donanım paketinde sunulan sistem, 80.000 kullanım döngüsüne dayanıklı geliştirildi. Fang Cheng Bao Genel Müdürü Xiong Tianbo, 2016'dan beri konuşulan bu teknolojiyi ilk kez seri üretime aldıklarını belirterek, sistemde BYD'nin insansı robotlar için geliştirdiği motor teknolojisinin kullanıldığını açıkladı.

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Sistem nasıl çalışıyor?

İnsansı robot aktüatörleri ve gizli menteşelerle çalışan direksiyon, 180 derece dönerek düzleşiyor ve 10 saniye içinde ön konsoldaki bölmesine inerek motorlu bir kapakla gizleniyor. 165 derece yatabilen sürücü koltuğuyla birleşen bu yapı, ön kabini dinlenme alanına dönüştürüyor.

Kablolu direksiyon teknolojisine sahip araçta fiziksel tuşlu klasik D-formunda bir simit yer alıyor. Sistem güvenlik gereği yalnızca araç dururken çalışıyor, hareket halindeyken standart formuna dönen tasarım, Çin'in yarım direksiyonları kısıtlayan yeni güvenlik kurallarına da tam uyum sağlıyor.

5.270 mm uzunluğundaki altı koltuklu SUV Tai 9, 1.5 litrelik turbo benzinli motoru ile elektrik motorlarının birleşiminden toplam 536 beygir güç üretiyor ve 0'dan 100 km/s hıza 4,8 saniyede ulaşıyor. Standart sunulan 66,48 kWh'lik Blade batarya ise 310 kilometrelik tamamen elektrikli menzil vadediyor.