BYD'nin Türkiye Satışlarına Sert Darbe: Bir Ayda Sadece 17 Araç Satıldı!

BYD'nin Türkiye pazarındaki satışları Temmuz ayında dip yaparak yalnızca 17 adete geriledi.

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Türkiye otomotiv pazarında dikkat çekici bir satış kaybı yaşadı. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre marka, Temmuz ayında Türkiye genelinde yalnızca 17 adet araç satışı gerçekleştirebildi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Bu sert düşüşle birlikte BYD, Ocak-Temmuz dönemindeki toplam satış miktarını 6 bin 754 adette bıraktı. Yaşanan gerileme sonucunda markanın Türkiye elektrikli araç pazarındaki toplam payı yüzde 7,23 seviyesine kadar çekildi.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Fabrika yatırımının askıya alınması satışları etkiledi

Satışlardaki bu gerilemenin arkasındaki en kritik faktörlerden biri, şirketin Manisa için planladığı dev yatırım süreci oldu. BYD’nin Manisa’da hayata geçirmeyi planladığı 1 milyar dolarlık fabrika yatırımının askıya alınması, pazar dinamiklerini ve tüketici algısını olumsuz yönde etkiledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan şirket başkan yardımcısı, Türkiye için şu an net bir takvim bulunmadığını belirtti. Yetkili isim, markanın üretim konusundaki birincil önceliğinin Macaristan’da kurulacak fabrika olduğunu ifade etti.

BYD kanadında satışlar gerilerken elektrikli araç pazarındaki genel hareketlilik devam etti. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre Temmuz ayında ülke genelinde toplam 12 bin 684 adet elektrikli otomobil satışı yapıldı. Pazarda liderlik koltuğunu koruyan TOGG, Temmuz ayındaki 4 bin 600 adetlik satışı ile ilk sırada yer aldı. TOGG, Ocak-Temmuz döneminde ise toplam 25 bin 848 adetlik satış rakamına ulaşarak pazarın yüzde 27,67’sini tek başına domine etti. Pazar sıralamasında TOGG’u 8 bin 602 satışla KG Mobility ve 8 bin 29 satışla MINI takip etti.