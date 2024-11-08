ByteDance, "X-Portrait 2" isimli yeni yapay zekâ aracını duyurdu. Bu araç, bir fotoğrafın bir film sahnesi üzerinde canlandırılmasını sağlıyor. Üstelik sonuçlar da çok iyi.

Popüler sosyal medya platformu TikTok'un çatı şirketi ByteDance, yeni yapay zekâ aracını duyurdu. "X-Portrait 2" olarak isimlendirilen araç, bir fotoğrafı film sahnesine dönüştürmeye yarıyor. Üstelik elde edilen sonuçlar da hiç fena değil.

X-Portrait 2, oldukça basit bir çalışma mekanizmasına sahip. Kullanıcılar, bir fotoğraf yüklüyorlar ve bir film sahnesi seçiyorlar. Yapay zekâ, fotoğrafı aynı filmin sahnesinde olduğu gibi hareket ettiriyor. Paylaşılan örneklerde, mimiklerin bile yüksek doğruluk oranına sahip olduğunu görüyoruz.

İşte X-Portrait 2 ile oluşturulmuş bir sahne

X-Portrait 2'nin performansı o kadar iyi ki daha şimdiden tartışmalara yol açtı. Bazı sektör kaynakları, bu teknolojinin sahte içeriklerin oluşturulması açısından işleri kolaylaştırabileceğini düşünüyorlar. Peki ByteDance, X-Portrait 2'de bu yüksek performansı nasıl yakalayabildi?

Buradaki en önemli husus, TikTok gibi görünüyor. Tahminlere göre platform, günlük 1 milyar civarı videoyu işliyor. İşte bu da ByteDance'ın yapay zekâ sektöründeki elini güçlendiriyor. Son dönemlerde Avrupa'ya da açılan firma, rakiplerini köşeye sıkıştırmayı başaracak gibi görünüyor. Eğer X-Portrait 2 ile oluşturulmuş daha fazla içeriğe göz atmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.