TikTok'un ABD'de görülen davasında karar çıktı. Mahkeme, ByteDance'ın TikTok'u satması gerektiğine hükmetti. Ancak ByteDance, içinde bulunduğu durumdan Donald Trump sayesinde kurtulabilir.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından TikTok, ABD'de uzun zamandır hukuk mücadelesi veriyor. Hatırlayan okurlarımız vardır; ABD, hükûmeti, TikTok'u kullanıcı verilerini gizlice topladığını iddia etmiş, platformun ülke sınırları içerisinde kapatılmasını istemişti. Bu karardan vazgeçilmesini sağlayacak tek şart, Çinli çatı şirket ByteDance'ın TikTok'un ABD operasyonlarını tamamen satmasıydı.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Davaya bakan mahkeme, ABD hükûmeti lehine karar verdi. Yani ByteDance'ın TikTok'un ABD operasyonlarını elden çıkarmasına yönelik kararın anayasaya aykırı olmadığına hükmedildi. Yani ByteDance, TikTok'un ABD'deki bölümünden çekilmek zorunda kalacak.

Ancak...

Mevcut karara göre ByteDance, TikTok'un ABD operasyonlarını 19 Ocak 2025 tarihine kadar elden çıkarmalı. Ancak burada şöyle bir detay var; bu tarih, Donald Trump'ın göreve başlamasından bir gün önceye denk geliyor. Öte yandan; ABD Başkanı Joe Biden'ın TikTok ile ilgili belirlenen tarihi 90 güne kadar uzatma yetkisi bulunuyor. Eğer tarih ertelenir ve Donald Trump da fikir değiştirirse ByteDance, bu olaydan tamamen sıyrılabilir.

Bu arada; TikTok ile ABD hükûmetini karşı karşıya getiren kişinin bizzat Donald Trump olduğunu söyleyelim. Ancak aradan geçen yıllar, Trump'ın görüşünü değiştirdi. Hatta Başkan Trump, son dönemlerde Meta'ya takmış durumda. Bakalım ABD siyaseti, sosyal medya dünyasının en önemli isimlerinden bir tanesinin akıbetini nasıl etkileyecek.