Honda'nın Ülkemizde Sattığı Tüm Otomobiller ve Fiyatları

Ülkemizde en çok tercih edilen Japon otomobil üreticilerinden biri olan Honda, yenilenen Civic ve hibrit motorla güncellenen Jazz, Accord ve CR-V ile müşterileri karşılıyor. Şimdilik en ucuz modelini 374.300 TL’den satmakta olan Honda’nın en donanımlı modeli olan CR-V ise hibrit motoru ve 1.360.400 TL’lik fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Japon otomotiv devi Honda, içinde bulunduğumuz dönemde birçok modelinde gerek teknoloji gerekse tasarım anlamında değişikliğe gitti. Özellikle Civic’te radikal bir tasarım değişikliği kararı alan Honda, Accord, Jazz ve CR-V modellerinde ise hibrit motor seçeneğini devreye sokarak rakip markaların gerisinde kalmamayı başardı.

Uygulanan vergiler ve son dönemin kur hareketliliğinden dolayı ciddi bir fiyat artışına maruz kalan modeller arasında şimdilik en uygun tercih olan City, 374.300 TL’den müşterilerini bekliyor. Gelin City ve ülkemizde satılmakta olan tüm Honda otomobillerinin fiyatlarına birlikte göz atalım.

Honda Civic Sedan fiyatları:

Civic Sedan 1,6 Elegance: 482.000 TL

482.000 TL Civic Sedan 1,6 ECO Elegance: 490.400 TL

Civic Sedan 1,6 ECO Executive: 524.700 TL

Civic Sedan 1,5 VTEC Turbo Elegance: 525.600 TL

Civic Sedan 1,5 VTEC Turbo Executive+: 559.700 TL

Civic Sedan 1,5 VTEC Turbo ECO Premium: 522.400 TL

Civic Sedan 1,5 VTEC Turbo ECO Elegance: 572.600 TL

572.600 TL Civic Sedan 1,5 VTEC Turbo ECO Executive+: 614.500 TL

Civic Sedan 1,5 VTEC Turbo Elegance: 561.500 TL

561.500 TL Civic Sedan 1,5 VTEC Turbo Executive+: 607.500 TL

Honda’nın göz bebeği olan Civic, 2021’in son çeyreğinde tamamen yenilenen bir tasarımla karşımıza çıktı. Güncel fiyat listesinde hem eski hem de yeni tasarıma sahip Civic bulunuyor. Bir önceki döneme ait olan Civic’in başlangıç fiyatı 482.000 iken yenilenmiş olan Civic’in başlangıç fiyatı ise 522.400 TL. Eğer güncel asgari ücretle bir Honda Civic sahibi olmak isterseniz 172 ay çalışmanız gerekiyor.

Honda Jazz:

Jazz 1,5 i-MMD Hybrid Executive: 501.100 TL

Jazz 1,5 i-MMD Hybrid Crosstar Executive: 517.300 TL

Hibrit teknolojilere geçiş konusunda rakiplerinden geri kalmamayı hedefleyen Honda, ailenin küçük üyesi Jazz’da hibrit motor kullanmaya karar vererek karşımıza yeni bir Jazz çıkardı. Yenilenen Jazz, motor donanımına ek olarak tasarım anlamında da yepyeni görünüyor. Artık daha modern ve sportif görünen Honda Jazz’ın güncel liste fiyatı ise 501.100 TL.

Honda CR-V:

CR-V 1,5 VTEC Turbo Elegance: 729.700 TL

CR-V 1,5 VTEC Turbo Executive: 800.200 TL

CR-V 1,5 VTEC Turbo Executive+: 861.800 TL

CR-V 2,0 i-MMD Executive+ Hybrid: 1.360.400 TL

Honda’nın heybetli modeli SUV modeli CR-V, kullanıcılara evinde hissettirmeyi hedefleyen iç mekanıyla karşımıza çıkıyor. Deri ve krom detaylarıyla eskiye göre daha lüks bir profil çizen CR-V, en üst donanımında hibrit motora geçiş yapıyor. i-MMD adlı hibrit teknolojiyle 2,0 litrelik motoru harmanlayan Honda, bu tamamen dolu hibrit donanım için 1.360.400 TL fiyat belirlemiş durumda.

Honda City:

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City 1,5 VTEC Elegance: 374.300 TL

City 1,5 VTEC Executive: 391.400 TL

Adıyla paralel olarak şehir içindeki tüm kullanım alanlarında kullanıcıya beklediğini sunmayı hedefleyen Honda City, tasarım anlamında yenilenen Civic’i andırıyor. Görmeye alıştığımızda 1,5 litrelik VTEC motoru City’de de kullanan Honda, teknolojik olarak da bu modeli boş bırakmamaya özen göstermiş. Honda ailesinin ekonomik ve halka yönelik olan modeli City’nin güncel satış fiyatı 374.300 TL. Bu da 133 ay boyunca güncel asgari ücretle çalışmaya eşdeğer.

Honda Accord:

Accord 1,5 VTEC Turbo Executive: 784.400 TL

Accord 1,5 VTEC Turbo Executive+: 815.000 TL

Honda’nın Civic’e göre daha üst düzey hatlara sahip olan ve yenilenen tasarımıyla rakiplerinden öne çıkmayı başaran modeli Accord, Jazz ile aynı motoru kullanıyor. Uzatılan aks mesafesi sayesinde geniş bir iç mekan sunan Accord, malzeme kalitesi anlamında isteneni veriyor. 1,5 litrelik VTEC motor ve 2 farklı donanım paketiyle satışta olan Honda Accord, 784.400 TL’den başlayan fiyatlarla ülkemizde satışta.

Bu yazımızda Honda’nın ülkemizde satmakta olduğu tüm otomobillerin fiyatlarına göz attık. Bahsi geçen fiyatların ilerleyen dönemlerde kur farkına bağlı olarak değişebileceğini unutmayın. Satıştaki modeller ve fiyatlarına dair yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.