Candy Crush'ın yeni sürümü "Candy Crush Solitaire", iOS ve Android için yayımlandı. Yeni oyun, Microsoft'un iki ikonik oyununu bir araya getiriyor.

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan Candy Crush ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Oyunun geliştiricisi King, Candy Crush'ın en yeni sürümünü bugün iOS ve Android için yayımladı. "Candy Crush Solitaire" olarak isimlendirilen oyun, adından da anlaşılabileceği üzere Candy Crush ile Windows işletim sistemindeki ikonik oyun Solitaire'in birleşimi.

Aslına bakacak olursak Candy Crush Solitaire, sektör için çok da şaşırtıcı bir yapım değil. Neticede her iki oyun da en tepede Microsoft'a ait ve dev şirket, bu iki kült yapımı birleştirmiş oldu.

Candy Crush Solitaire için yayımlanan fragman

Candy Crush Solitaire'in oynanış tarafını da açıklayalım. Oyunda, Candy Crush'ın aksine Solitaire'e odaklanıyorsunuz. Ancak Candy Crush oyununda gördüğünüz güçlendirici gibi hususlar, yeni oyunda da mevcut. Ayrıca tıpkı orijinal Candy Crush'ta olduğu gibi yeni oyunda da seviye atlama mekaniği bulunacak.

Eğer siz de Candy Crush Solitaire'i hemen denemek isterseniz iOS sürüm için burada, Android sürüm için de burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.