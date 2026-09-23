Casper Excalibur G915: Fiyat/Performans Analizini Yaptık!

Orta-üst segmentte hem bütçeyi sarsmayacak hem de oyun keyfini her yere taşıyacak hafif ve serin bir yol arkadaşı arıyorsan, bu detaylara mutlaka göz atmalısın.

Son Güncelleme: 22 Eylül 2026

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Oyun oynamak için cüzdanı tamamen boşaltmak ya da sırtında bir tuğla taşımak zorunda değilsin; 65-70 bin TL bandında bütçen varsa ve "Hem performansı iyi olsun hem de fiyatı uçmasın" diyorsan, Casper Excalibur G915 tam olarak bu arayışa cevap veriyor. Sadece 2.3 kg ağırlığıyla taşınabilirliği de ön planda tutan G915, RTX 5060 veya 5070 ekran kartı seçenekleri ve alüminyum gövdesiyle fiyat/performans dengesinde dikkat çeken bir alternatif sunuyor. Sözün özü: Casper Excalibur G915 ne zaman ve nerede istersen sana tatmin edici bir oyun performansı sunuyor.

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Şık Tasarım ve Kolay Taşınabilirlik

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Casper Excalibur G915, özellikle "Ağır olmayan oyun bilgisayarı arıyorum" diyenler düşünülerek tasarlanmış. Cihaz, 2.3 kg ağırlığında ve 20.5 mm ultra ince bir kasaya sahip. Üstelik kasada alüminyum alaşım kullanılmış. Bu detay sadece estetik bir dokunuş değil; cihazı sırt çantana atıp okula veya ofise götürdüğünde güvende hissettiriyor çünkü metal gövde uzun süreli taşımalarda plastiğe göre daha az esneme payı bırakıyor.

Ekran Deneyimi ve Soğutma Performansı

Işıklı klavye tutkunlarını sevindirecek 4 bölge RGB aydınlatmasıyla gelen Excalibur G915, asıl marifetini iç donanımda gösteriyor. 13. Nesil Intel Core i7-13620H işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 5060 ya da RTX 5070 ekran kartı seçenekleriyle masaya oturuyor. Oyunlarda ekran kartı ile panel arasındaki gecikmeyi azaltmak için cihaza MUX Switch özelliği eklenmiş; bu teknoloji sayesinde görüntü entegre grafik birimi yerine doğrudan GPU'dan 16 inçlik, 165Hz yenileme hızına sahip, 350 NIT parlaklığındaki FHD IPS panele aktarılıyor.

"Isınmayan oyun bilgisayarı var mı?" sorusu her oyuncunun ortak derdidir. Casper, Excalibur G915 modelinde Akıllı Turbo Termal Soğutma (FrostFlux) sistemine yer veriyor. 2 adet turbo fan, 5 bakır ısı borusu ve 102 adet 0.2 mm fan bıçağından oluşan bu yapı, uzun oyun seanslarında ısıyı yönetmeye yardımcı oluyor çünkü ısınan bir donanım anında FPS düşüşüne yol açabiliyor.

Fiyat ve Konfigürasyon Seçenekleri

Bütçene göre parçaları nasıl şekillendirebileceğini merak ediyorsan, Excalibur G915'in fiyat/performans dengesini belirleyen donanım farklarına bir bakalım:

Bileşen Temel Seçenek Üst Seçenek Fiyat Farkı İşlemci 13. Nesil Intel Core i7-13620H Series 2 Intel Core 7 240H +3.927 TL Ekran Kartı RTX 5060 8GB 128Bit GDDR7 RTX 5070 8GB 128Bit GDDR7 +10.799 TL İşletim Sistemi FreeDOS Windows 11 Home +3.559 TL Ram 8GB DDR5 4800MHz 64GB DDR5 4800MHz +33.501 TL Depolama 500GB M.2 SSD PCIe 4.0 2TB+2TB M.2 SSD PCIe 4.0 +29.144 TL

Temel konfigürasyon (i7-13620H, RTX 5060, 8GB RAM, 500GB SSD, FreeDOS) yaklaşık 70.315 TL seviyesinden başlıyor. Günlük kullanım ve orta düzey oyunlar için temel paket oldukça yeterli görünse de, daha yüksek rekabetçi performans arayanlar ekran kartı ve RAM yükseltmelerine yönelebiliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Casper Excalibur G915'in ekranı oyunlar için yeterince akıcı mı?

Evet, cihaz 165Hz yenileme hızına sahip 16 inçlik FHD IPS bir ekranla geliyor ve bu sayede hareketli oyunlarda akıcı bir görüntü geçişi sunuyor.

Excalibur G915 taşımak için çok mu ağır?

Hayır, alüminyum alaşım kasası sayesinde 2.3 kg ağırlığında ve 20.5 mm inceliğinde; çantada rahatça taşınabilmesi için tasarlanmış.

Cihazda ısınma sorunu yaşar mıyım?

G915, 2 turbo fan ve 5 bakır ısı borusundan oluşan FrostFlux soğutma sistemiyle donatılmış. Bu donanım, uzun süreli oyun kullanımlarında işlemci ve ekran kartının sıcaklığını verimli bir şekilde yönetmeyi amaçlıyor.

Kimler İçin Uygun Değil?

Eğer hedefiniz masaüstü bilgisayarı aratmayacak devasa bir işlem gücü ise veya oyunları en üst düzey RTX 5090 gibi grafik kartlarıyla oynamak istiyorsanız, Excalibur G915 beklentilerinizi karşılamayabilir. Bu model taşınabilirlik ve orta-üst düzey oyun deneyimini merkeze alır. En üst düzey donanımı arayan kullanıcıların ağırlıktan ve fiyattan ödün vererek, 2.5 kg ağırlığındaki ve PC-ABS kasalı Casper Excalibur G920 modeline yönelmesi daha doğru bir tercih olacaktır.