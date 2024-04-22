Türk oyun şirketi Mio Games, yeni oyunu Catarsis'in ücretsiz Prologue versiyonunu Steam'de yayımladı. Eğlenceli bir yapıya sahip olan oyun, daha şimdiden beğeni toplamış durumda.

İstanbul merkezli oyun geliştirme firması Mio Games, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni oyunu Catarsis'in "Prologue" versiyonunu Steam üzerinden yayımladı. Ücretsiz olarak oynanabilen oyun, eğlenceli yapısıyla dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

3 boyutlu platform oyunu olarak karşımıza çıkan Catarsis, hayatta kalma temasını temel alıyor. Oyundaki her bölümde silahlarını ve karakterinizi geliştirmeye çalışacaksınız. Steam'de oyunla ilgili yapılan yorumlara baktığımızda oyuncuların eğlendiklerini, oyunu beğendiklerini görüyoruz.

Catarsis oynanış videosu:

Catarsis sistem gereksinimleri:

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i3-6100 ya da AMD FX-8350

Intel Core i3-6100 ya da AMD FX-8350 Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 580 ya da AMD HD 7870

NVIDIA GeForce GTX 580 ya da AMD HD 7870 Depolama: 2 GB

Tavsiye edilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i5-4670K ya da AMD Ryzen 5 1500X

Intel Core i5-4670K ya da AMD Ryzen 5 1500X Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 ya da AMD HD 7970

NVIDIA GeForce GTX 1050 ya da AMD HD 7970 Depolama: 4 GB

Eğer siz de Türk oyun geliştiriciler tarafından yayımlanan Catarsis: Prologue'a erişmek isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.