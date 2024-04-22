İstanbul merkezli oyun geliştirme firması Mio Games, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni oyunu Catarsis'in "Prologue" versiyonunu Steam üzerinden yayımladı. Ücretsiz olarak oynanabilen oyun, eğlenceli yapısıyla dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.
3 boyutlu platform oyunu olarak karşımıza çıkan Catarsis, hayatta kalma temasını temel alıyor. Oyundaki her bölümde silahlarını ve karakterinizi geliştirmeye çalışacaksınız. Steam'de oyunla ilgili yapılan yorumlara baktığımızda oyuncuların eğlendiklerini, oyunu beğendiklerini görüyoruz.
Catarsis oynanış videosu:
Catarsis sistem gereksinimleri:
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i3-6100 ya da AMD FX-8350
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 580 ya da AMD HD 7870
- Depolama: 2 GB
Tavsiye edilen:
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-4670K ya da AMD Ryzen 5 1500X
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 ya da AMD HD 7970
- Depolama: 4 GB
Eğer siz de Türk oyun geliştiriciler tarafından yayımlanan Catarsis: Prologue'a erişmek isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.