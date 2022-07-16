Bazı dizi veya filmlerdeki karakterlerden içeriğin kurgusal olduğunu bilmenize rağmen iyi ve kötü bir şekilde etkilenmekten kendinizi alamazsınız. Cersei Lannister da bu kategoride nefret edilen karakterlerden bir tanesi. Biz de Cersei Lannister hakkında ilginç bilgiler vererek “nefretinizi” tazelemek istedik.

Nefret edilen ve sevilen karakterler bu tarz sektörlerde madalyonun iki yüzü gibi. Biri var olmadan diğerinin de var olması zorlaşıyor. Lena Headey ise Cersei Lannister rolünde entrikalarıyla ve sinir bozucu hareketleriyle karakteri oldukça başarılı bir şekilde canlandırıyor ki kendisinden hoşlanmayan büyük bir topluluk var.

Öyle ki bu nefret gerçek hayatına bile yansımış durumda. Oyuncunun kendisi bu durumu iltifat olarak görüyor olsa da yine de dikkat etmekte fayda var. Peki, bu kadar sevilmeyen ve tanınan bir karakter hakkında ne kadar bilgiye sahibiz? İşte Cersei Lannister hakkında az bilinen bilgiler..

Not: Yazımız Game of Thrones hakkında spoiler içerebilir.

Cersei Lannister hakkında az bilinen bilgiler:

Kitaplarda Cersei ve Jaime neredeyse aynı kişilerdi

Dizide Lannister’ların belirgin özelliklerinden biri olan altın saçlar dışında birbirlerine pek benzemeyen Jamie ve Cersei Lannister’ın fiziksel özellikleri kitapta biraz daha farklı işlendi. Lannister ikizleri kitapta oldukça benzer özelliklere sahiplerdi. Babaları bile çocuklarını bazen karıştırıyordu. İkiziler ise bu durumu öğretmenlerini veya aile üyelerini kandırmak gibi menfaatlerine yönelik hareketlerde kullandılar.

Özellikle Cersei, hayatı boyunca erkeklerin dengi bir insan olarak görünmek istediği için kardeşi Jamie’nin elbiselerini giyerek onu taklit edip kılıç dersleri vb. etkinliklere katılıyordu. Uzun süre beraber vakit geçirmelerinin bir getirisi olarak fiziksel özelliklerinin yanı sıra hal ve hareketleri de birbirini tamamlamaya başlamıştı. Fakat Ergenliğin bir sonucu olarak fiziksel özellikleri ayırt edilebilir bir şekilde değişmeye başladı. Yine de bu kadar benzer olmaları biraz ürkütücü.

Anneleri Cersei ve Jaime arasındaki ilişkiyi biliyordu

Dizideki en büyük sırlardan bir tanesi Cersei ve Jamie’nin arasındaki yasak ilişkiydi. Bu sır dizi boyunca oldukça uzun bir süre saklanmıştı. Cersei kral Barthon ile evli olduğu esnada bile kardeşi ile olan ilişkisi devam ediyordu. İlerleyen zamanlarda Westeros’un politikacıları tarafından açığa çıkan bu ilişki aslında anneleri Lady Johanna tarafından çok daha önceden keşfedilmişti. Evde çalışan hizmetçilerden biri ikizlerin ne yaptığını keşfeder ve durumu Lady Johanna’ya anlatır. Duruma öfkelenen Johanna ise Jamie’nin yatak odasını kalenin diğer ucuna taşır ve Cersei’nin yanına da bir muhafız gönderir. Johanna, eğer ki Tyrion’un doğumundan sağ çıkabilseydi işler Lannister’lar için çok daha farklı şekilde ilerleyebilirdi.

Robert Cersei’yi istemiyordu

İsyandan sonra Cersei, Robert’a Lannister ve Baratheon arasında bir ittifak oluşması için evlilik teklif etti. Politik olarak iki taraf içinde çıkarlı olan bu hamle mantıklı olsa da Robert’ın hoşuna gitmemişti. Çünkü Robert, Cersei ile evlenmek istemiyordu. Robert uzun süredir nişanlısı olduğu Lyanna Stark’a aşıktı. Lyanna ise bir süre sonra bebeğini doğururken öldü (Jon Snow olduğuna inanılan bebek). Robert Lyanna ile evlenememişti fakat Cersei ile olan evliliği boyunca hala Lyanna’ya aşıktı. Hatta Robert düğün gecesinde Cersei’ye yanlışlıkla Lyanna diye hitap etmişti.

Rhaegar için gelin olacaktı fakat reddedildi

Cersei ilk tasarlandığında Targaryenler için bir gelin olacaktı. Hatta Cersei’nin çocukluk zamanlarından beri babası Tywin, büyüyünce bir prensle evleneceğini fakat bunun bir sır olarak kalması gerektiğini söylüyordu. Nişan, Cersei 10 yaşındayken bir kraliyet turnuvasının sonunda sürpriz bir şekilde duyurulacaktı. Ancak Targaryenler, Cersei’nin krallıkları için gelin olma teklifine sıcak bakmadılar ve geri çevirdiler. Bunun en büyük sebeplerinden biri Targaryenler’ın genellikle kendi aralarında evlenmeleriydi. Fakat Rhaegar için uygun bir Targaryen kadını yoktu. Bu yüzden işin sonunda Elia Martel ile evlendi.

Cersei karakteri gerçekte var olan tarihsel bir figüre dayanıyor

Orijinal kitabın yazarı George RR Martin hikayesinde Güllerin Savaşı’ndan oldukça fazla ilham almıştı. Güllerin Savaşı 1400’lerde İngiltere tahtını talep eden ve bunun uğrunda birbirleri ile çatışan iki aileyi konu alıyor. Martin bu olaydan bir hayli ilham almış olsa da şu karakter için şundan ilham aldım şeklinde bir ilişkilendirme yapılmadı. Yine de Cersei karakteri için ilham kaynağı olarak nitelendirilebilecek birileri mevcut.

Lannisterlar genel olarak Güllerin Savaşı zamanındaki Lancester Hanedanı olarak kabul ediliyor. Cersei ise Elizabeth Woodville veya Margeret of Anjou’dan esinlenilmiş olma ihtimali bir hayli yüksek. Margeret, kocası VI. Henry hükmetmeye uygun durumda olmadığında kraliçe olarak ülkesini yönetti. Hor görülen ve entrikacı bir kişiliğe sahip olmasıyla bilinen lEizabet Woodville ise IV. Edward’ın karısıydı.

Lena Headey 1. sezon çekilirken hamileydi

Birçok oyuncu hamileliği esnasında dizi veya filmlerde rol almıştı. Sektör bu tarz durumlara karşı oldukça hazırlıklı. Oyuncunun güvenliğini sağlamalarının yanı sıra hamileliğinin göz önünde olmaması için de türlü türlü numaralar yapabiliyorlar. Setin hızlı temposuna ayak uydurmak da hamile oyuncular için zor olabiliyor. Fakat ekip ünlü oyuncuyu o kadar sevdi ki uyum sağlayabilecekleri bir ortam yarattılar. İlk sezonda Cersei hamile olmadığı için bu durumun bir şekilde gizlenmesi gerekiyordu. Karakterin kalın ve vücut hatlarını çok yansıtmayan giysiler giymesinin bir nedeni de buydu.

Utanç Yürüyüşü esnasında kıyafetleri üzerindeydi

Sezon boyunca Cersei’nin başına gelmiş en utanç verici olaylardan bir tanesi yüksek ihtimalle “utanç yürüyüşü”ydü. İnançlı militanların yükselişinden sonra gücünü kaybeden Cersei bedelini ağır ödemişti. Ensest, cinayet ve ihanetle suçlanıp itiraf edene kadar işkence görmüştü. Tüm itiraflarından sonra Kızıl Kale’ye dönmesi için izin verilmişti. Fakat saçları komple kesilmiş, çıplak ve yalınayak bir şekilde yürürken insanlar kendisine küfürler savurup, pislikler fırlatmıştı. Oldukça acımasız olan bu sahnedeki detaylar aslında göründüğünden daha farklı. Lena Headey, yürüyüş esnasında giyinik olmayı tercih ettiğini söyledi. Ünlü oyuncu çıplaklığa karşı olmadığını, çıplak birçok sahneyi çektiğini fakat bir yandan da duygusal bir aktör olduğunu ve olayların kendisini etkilediğini açıkladı.

Dizideki karakterinden dolayı fanlar Lena Headey’den uzak durdu

Lena Headey, canlandırdığı birçok başarılı rol yüzünden kendisini seven büyük bir kitle mevcut. Fakat Game of Thrones’daki malum rolünden dolayı Cersei’den nefret eden insanların sayısı da azımsanacak türde değil. Yaptığı röportajlardan birinde sokakta karşılaştığı birinden yediği hakaretlerden bahseden Headey, bu söylenenleri bir bakıma iltifat olarak aldığını söyledi. Çünkü bu durum rolünü çok inandırıcı bir şekilde oynadığını gösteriyordu.

Lena Headey ve Jerome Flynn birbirlerine katlanamıyorlardı

Lena Headey, kişisel yaşamında özellikle romantik ilişkilerinde çok fazla göz önünde olan bir oyuncu. Game of Thrones’un ünlü oyuncularından Jerome Flynn ile aynı odada bile bulunamayacakları duyulduğunda tahmin edeceğiniz üzere büyük bir olay oldu. Bununla birlikte ikilinin eski ilişkileri pekiyi bir şekilde bitmediği için ekipten kendilerini ayrı tutmaları rica edildi. Tabii ki ne kadar bu tarz olaylar ikili için pekiyi olmasa da iki oyuncu da işlerinde profesyoneller ve bir şekilde bu durumun altından kalktılar.

Headey’nin Emily Clarke ile de bağlantısı mevcut

Dizi de Daenerys Targaryen olarak bilinen Emily Clarke’ın Cersei yani Lena Headey ile ufak bir bağlantısı mevcut. İki oyuncu da kariyerinin bir kısmında Sarrah Connor’ı canlandırmıştı. Headey kısa ömürlü bir TV dizisi olan Terminator: The Sarah Connor Chronicles’da rol almıştı. Emilie Clarke ise daha yakın zamanda çekilen Terminator: Genisys’de rol almıştı. İkilinin Terminator franchise’ı dışında kariyerlerinde bir birliktelik olmadı.