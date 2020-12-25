Gerçek futbol kariyeri pek parlak olmasa da Championship Manager 01/02 oyuncuları için unutulmazlar arasında yer alan Maxim Tsigalko, 37 yaşında hayatını kaybetti.

1982 doğumlu eski futbolcu Maxim Tsigalko, henüz 37 yaşında hayatını kaybetti. Tsigalko, futbolcu olarak pek de başarılı bir kariyer arkasında bırakamamış olsa da Championship Manager 01/02 oyuncuları tarafından "efsane" olarak hatırlandığını söylemek çok da yanlış olmayacaktır.

Championship Manager 01/02’nin en iyi forvetleri arasında yer alan ve 1 sezonda 40 gol barajını aşabilen ender golcülerden biri olan Belaruslu eski futbolcu, gerçek hayatta ise beklenen patlamayı bir türlü yapamadı ve henüz 26 yaşında futbol kariyerini noktaladı.

Maxim Tsigalko, Championship Manager'da efsane olsa da gerçek fulbol kariyeri son derece sönüktü

Kariyeri boyunca Dinamo Minsk, Naftan, Kaysar (Kazakistan), Banants (Ermenistan) ve Savit takımlarının formalarını giyen Tsigalko, ayrıca Belarus Milli Takım formasını da iki kez sırtına geçirmiş, süre aldığı 68 dakikada 1 gol kaydetmeyi başarmıştı.

Hiçbir zaman “yıldız” bir futbolcu olamamasına rağmen Championship Manager 01/02 oyuncularının unutulmazları arasında yer alan Maxim Tsigalko’nun ölüm nedeni ile ilgili ise herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.