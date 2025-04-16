ChatGPT'ye, oluşturduğunuz tüm görselleri tek bir yerden görmenizi sağlayan "kütüphane" özelliği eklendi.

Dünyanın en popüler yapay zekâ aracı ChatGPT, sorularınızı yanıtlamanın yanı sıra görsel oluşturmanıza da imkân tanıyordu. Ancak şimdiye kadar oluşturduğunuz görsellere toplu bir şekilde erişmeniz mümkün değildi. Sohbetleri tek tek açıp bakmanız gerekiyordu.

Bunun nihayet değişeceği açıklandı. Şirket tarafından yapılan duyuruda, ChatGPT’ye galeri görevi görecek bir özellik eklendiği ifade edildi.

Tüm fotoğraflar, kütüphanenizde toplanacak

Yeni özelliğe “kütüphane” ismi veriliyor. Yaptığı şey ise çok basit. Tek bir yer üzerinden ChatGPT’de şimdiye kadar oluştuğunuz tüm görsellere erişim sağlayabiliyorsunuz. Özellikle çok fazla görsel oluşturanların işine yarayacağını söyleyebiliriz.

Kütüphane özelliği, kademeli olarak tüm ücretsiz, Plus ve Pro versiyon kullanıcıları için sunulmaya başladı. Uygulamada veya web’de, sol taraftaki ChatGPT yan çubuğundan ulaşabilirsiniz. Direkt “GPT’leri Keşfet” bölümünün hemen altına eklenmiş. Kademeli olarak sunulduğu için herkeste henüz görülmeyebileceğini belirtelim. Birkaç güne herkese sunulmuş olacaktır.