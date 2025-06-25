Yapay zekâ, şarkı oluşturmayı hiç olmadığı kadar basit hâle getirdi. Peki şu anda yapay zekâya şarkı söyletmenizi sağlayan en iyi uygulamalar neler? Gelin ücretsiz olarak sunulan bu uygulamalara bakalım.

Yapay zekâ teknolojileri birçok alanda olduğu gibi müziğe de entegre olmaya başlamış durumda. Öyle ki yapay zekâyı kullanarak şarkı yapmak artık çok kolay hâle geldi. Ayrıca yapay zekâ sadece enstrümantal değil, aynı zamanda vokaller için de kullanılabiliyor. Yani yapay zekâya şarkı söyletmeniz mümkün.

Peki şu anda yapay zekâya şarkı söyletmenizi sağlayan en iyi ücretsiz uygulamalar ve araçlar neler? Bu içeriğimizde yapay zekâyı kullanarak şarkılara vokal eklemenizi sağlayan, herhangi bir ücret ödemeden kullanabileceğiniz uygulamalara bakacağız. Bu uygulamalar yoluyla şarkı yapmanız hiç olmadığı kadar basit.

Yapay zekâya şarkı söyletebileceğiniz uygulamalar

Suno AI

Kits AI

Soundful

Controlla Voice

Uberduck

Vocalioid

Suno AI

Müzik yapma konusunda akla ilk gelen yapay zekâ uygulaması Suno AI’dır. Suno AI’ı kullanarak sadece metin komutları yoluyla sıfırdan şarkı üretebiliyorsunuz. Tabii ki burada bizi ilgilendiren en önemli yanı vokaller. Suno AI, oluşturduğunuz şarkılara gerçekçi sesleri içeren vokaller eklemenizi de sağlıyor. Suno AI’ın günlük 50 kredi sunan ücretsiz bir versiyonu var. Daha fazla şarkı ve daha gelişmiş özellikler için ise ücretli versiyon gerekiyor. Suno AI’a buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Kits AI

Ses konusunda öne çıkan yapay zekâ araçlarından biri olan Kits AI, ücretsiz bir şekilde ses dönüşümü yapabilen bir uygulama. Herhangi bir telif sorunu oluşturmayan, şarkılarda kullanabileceğiniz sesleri Kits AI yoluyla kullanabiliyorsunuz. Tüm işlemleri birkaç dakika bile sürmeden yapabilmesi de en önemli avantajlarından. Ayrıca direkt sanatçılarla sesleri için de anlaşmaları var. Kits AI’a buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Soundful

Soundful, direkt olarak müzisyenlere yönelik bir platform. Ücretsiz deneme versiyonu bulunan platformda sıfırdan şarkılar üretebiliyorsunuz. Ayrıca tamamen yapay zekâ ile oluşturulan vokalleri de şarkılara eklemek mümkün. Soundul'a buradaki bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz.

Controlla Voice

Controlla Voice, direkt olarak kendi sesinizi şarkılara uygun seslere dönüştürmenizi sağlayan bir uygulama. Yani yapay zekânın yardımıyla tıpkı siz şarkı söylüyormuşsunuz gibi hissettiriyor ve oldukça başarılı bir deneyim sunuyor. Ücretsiz bir şekilde denenebilen Controlla’nın gelişmiş özellikleri için abonelik gerekiyor. Yine de deneyebileceğiniz en iyi uygulamalardan. Controlla Voice’a buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Uberduck

Uberduck, ücretsiz bir şekilde metinleri ses dönüştürmeye yarayan bir uygulama. Metinleri, istediğiniz dilde gerçek insanları aratmayan seslere dönüştürebiliyorsunuz. Bu sesleri de seslendirmeler, şarkılar, video üretimi gibi farklı amaçlarla kullanmanız mümkün. Uberduck’a buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Vocalioid

Müzik yapanlar için tasarlanan bir uygulama olan Vocalioid, 100’den fazla ses seçeneğini kullanıcılara sunuyor. Bu sesleri direkt şarkılarınıza entegre ederek yapay zekâya şarkı söyletebilirisniz. Ayrıca şarkı türüne göre en uygun sesleri de bulmanıza olanak tanıyor. Ses değiştirme özelliği, seçtiğiniz ses üzerinde oynamalar yapmanızı da sağlıyor. Ücretsiz denemesi sunulan Vocalioid’e buradaki bağlantıdan ulaşmanız mümkün.

Artık tam bir şarkı yapmak yapay zekâ sayesinde çok kolay hâle geldi. Eğer siz de yapay zekâ araçlarını kullanarak şarkılarınıza vokal arıyorsanız yukarıdaki uygulamalara göz atabilirsiniz. Tabii ki gerçek sanatçıların sesleri kadar iyi olmayacağını unutmamak gerekiyor. Konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.