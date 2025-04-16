OpenAI, o3 ve o4-mini adını verdiği yeni yapay zekâ modellerini tanıttı. Yeni tanıtılan o3 ve o4-mini modelleri, görsel analiz, Python kod çalıştırma ve web araması gibi yeteneklerle donatıldı.

Yapay zekâ denince akla gelen ilk isimlerden biri olan OpenAI, o3 ve o4-mini adını verdiği iki yeni modelini tanıttı. Bu modellerin en dikkat çekici özelliği, sorulara hemen cevap vermek yerine önce bir düşünüp taşınmaları. Yani, daha mantıklı ve isabetli yanıtlar üretebilmeleri için bir nevi iç muhasebe yapıyorlar diyebiliriz.

OpenAI’nin tanıttığı o3 modeli, şimdiye kadar geliştirdikleri en güçlü “düşünen” yapay zekâ olarak öne çıkıyor. Matematikten kodlamaya, mantıktan bilimsel analiz ve görsel yorumlamaya kadar pek çok alanda, önceki modellere göre daha başarılı sonuçlar veriyor gibi görünüyor.

Görsel analiz, kod çalıştırma ve web araması bir arada

OpenAI, o4-mini modelini ise daha düşük maliyetle çalışan, hız ve performans arasında dengeli bir seçenek olarak sundu. Şirket, her iki modelin de ChatGPT platformu içinde yer alan web tarayıcı, Python kodu çalıştırma, görsel işleme ve görsel üretme gibi araçlarla yanıt oluşturabildiğini paylaştı. Ayrıca bu modellerin kullanıcılar tarafından yüklenen görselleri analiz ederek yanıt sürecine dahil edebildiğini de belirtti.

Yeni modellerin OpenAI’ın Pro, Plus ve Team planlarına abone olan kullanıcılar tarafından bugünden itibaren kullanılabileceği açıklandı. Buna ek olarak yanıtların doğruluğunu artırmak amacıyla daha fazla işlem süresi kullanan “o4-mini-high” isimli bir versiyonun da erişime açıldığı duyuruldu. OpenAI, o3 modelinin kodlama yeteneklerini ölçen SWE-bench testinden %69,1, o4-mini modelinin ise %68,1 oranında başarı elde ettiğini paylaştı.

Görsel işleme yeteneklerine ek olarak her iki modelin de doğrudan tarayıcı üzerinden Python kodu çalıştırabildiği ve güncel bilgilere ulaşmak için internet üzerinde arama gerçekleştirebildiği aktarıldı. OpenAI, geliştiricilerin bu modelleri Chat Completions API ve Responses API gibi araçlar aracılığıyla kendi uygulamalarına entegre edebileceğini de duyurdu. Fiyatlandırma bilgilerini de paylaşan şirket, o3 modelinin milyon giriş token’ı için 10 dolar, çıkış token’ı için ise 40 dolar ücretle sunulduğunu açıkladı. o4-mini modelinin ise önceki sürüm olan o3-mini ile aynı fiyatlardan geliştiricilere sunulduğunu belirtti.

OpenAI, önümüzdeki haftalarda yalnızca ChatGPT Pro abonelerine sunulacak “o3-pro” modelini piyasaya sürmeyi planladığını açıkladı. Şirket CEO’su Sam Altman, o3 ve o4-mini modellerinin, GPT-5’ten önce yayımlanacak son bağımsız akıl yürütme modelleri olabileceğini açıkladı.