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ChatGPT’ye Kıyafetleri Sanal Bir Şekilde Denemenizi Sağlayan Çok Kullanışlı Özellik Geldi

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OpenAI, ChatGPT için kullanıcıların kıyafetleri ve aksesuarları sanal olarak denemesini sağlayan araç ve "Favoriler" özelliklerini duyurdu.

ChatGPT’ye Kıyafetleri Sanal Bir Şekilde Denemenizi Sağlayan Çok Kullanışlı Özellik Geldi
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en çok kullanılan yapay zekâ aracı ChatGPT’ye kullanıcı deneyimini iyileştirmek için düzenli olarak yeni özellikler ekleniyordu. Şimdi ise OpenAI, ChatGPT’nin çevrim içi alışveriş deneyiminde yardımcı olmasını sağlayacak bir yenilikle karşımıza çıktı.

Perşembe günü yapılan duyuruya göre şirket, giysi ve aksesuarları sanal olarak denemeyi sağlayan araç ile ürünleri daha sonra incelemek üzere kaydetmeye yarayan favoriler fonksiyonunu içeren iki yeni alışveriş özelliğini küresel çapta kullanıma sunuyor.

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ChatGPT’ye Kıyafetleri Sanal Bir Şekilde Denemenizi Sağlayan Çok Kullanışlı Özellik Geldi
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Sanal deneme özelliği geldi

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Şirket, yeni alışveriş özelliklerinin daha doğal aydınlatma, daha zengin dokular sunan ve düzenleme talimatlarını daha güvenilir biçimde takip eden yeni ChatGPT Images 2.5 modelinden güç aldığını belirtti.

Kullanıcılar, sanal deneme özelliği sayesinde bir selfie veya boy fotoğraflarını yükleyerek kıyafet ya da aksesuarların kendilerinde nasıl duracağını görselleştirebiliyor. Bu seçenek, alışveriş sonuçlarına eklenen yeni “Dene” butonu yoluyla yapılabilecek. Aynı zamanda web ekran görüntüsü gibi bir ürün görseli yükleyerek ChatGPT’den bunu sizin için denemesini istemek de mümkün.

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Diğer yenilik olan "Favoriler" ise keşfedilen ürünlerin uygulamadaki bir kütüphaneye kaydedilmesini ve daha sonra bunlara yeniden dönülmesini sağlıyor. Şirket, bu kaydedilen ürünlerin sanal deneme görselleriyle birlikte saklanacağını ifade ediyor. Kullanıcılar ayrıca denemek istedikleri bir tarzı tarif ederek ChatGPT’den görünümü tamamlayacak parçaları bulmasını isteyebiliyor veya ünlülerin kıyafet fotoğraflarını yükleyerek satın alınabilir benzer ürünleri aratabiliyor.

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