Bir mühendis, 1977'de çıkan Atari 2600 konsolu ile ChatGPT'yi satranç maçına soktu. Başlangıç seviyesindeki maçta ChatGPT, şaşırtıcı bir şekilde mağlup oldu.

Yapay zekâ teknolojileri artık filmleri aratmayan seviyeye yaklaşan bir derecede gelişmiş durumda. En popüler araç olan ChatGPT de bunlardan biri. ChatGPT’nin şu anda piyasada Gemini’dan Grok’a kadar birçok rakibi var. Ancak yapılan yeni bir deney, 70’lerin sonunda çıkan bir Atari’nin de ChatGPT’ye rakip olduğunu gösterdi.

Robert Caruso isimli bir mühendis, 1977’de çıkan "Atari 2600" ikonik oyun konsoluyla ChatGPT’yi satranç maçına soktu. Bir yazılım emülatörü kullanılarak 1979’da Atari için çıkan Video Chess isimli oyunda ChatGPT ile 46 yıllık oyun arasında bir maç düzenlendi. Maç, ChatGPT için pek de güzel geçmedi.

Atari 2600, ChatGPT’yi yendi

*Atari 2600

OpenAI’ın gelişmiş yapay zekâ aracı, satranç maçında Atari’ye kaybetti. Daha da şaşırtıcı olanı başlangıç seviyesinde yenilmesiydi. Caruso’nun LinkedIn’de yaptığı paylaşıma göre ChatGPT; kaleleri fillerle karıştırdı, önemli hamleleri kaçırdı ve taşların nerede olduğunu sürekli olarak unuttu. Tüm bunlar sonucunda ise kaybetti.

Caruso, ChatGPT’nin en başta Atari oyunundaki ikonların anlaşılabilir olmadığını söyleyerek bahane ürettiğini ifade etti. Hatta sonrasında standart satranç rotasyonlarına geçtikten sonra bile daha iyi bir sonuç alamamış. Mühendise göre ChatGPT, ilkokul satranç kulüplerinde kahkalarla karşılanacak kadar büyük hatalar yaparak başlangıç seviyesinde mahvolmuş. Maçın 90 dakika sürdüğünü ve sohbet botunun kötü gidişatından sonra sürekli yeniden başlatma talebinde bulunduğunu da eklemiş.

Çok uzun yıllardır bilgisayarların insanları satrançta yendiğine dair haberler görüyorduk. Ancak bilgisayar ile yapay zekâ arasındaki bir maçı pek sık görmüyoruz. Tabii ki ChatGPT’nin bir dil modeli olduğunu, satranç oynayabilecek bir süper bilgisayar olmadığını hatırlatmak gerekiyor. Tabii ki satranç konusunda kullanıcısına yardımcı olabileceği birçok şey var. Ancak satranç oynatmak yerine satranç hakkında konuşmak daha mantıklı olabilir.