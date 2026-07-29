Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

ChatGPT Artık Ünlü Yazarların Üslubunu Taklit Etmeyi Reddediyor

Webtekno'yu Google'a ekleyin

ChatGPT, ünlü yazarların yazım tarzını ve sesini kopyalama isteklerini geri çevirmeye başladı.

ChatGPT Artık Ünlü Yazarların Üslubunu Taklit Etmeyi Reddediyor
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yapay zekâ modellerinin yazarlar gibi sanatçıları kullanması, sanat dünyasında tartışma yaratan bir konuydu. Şimdi ise kullanıcılardan gelen bilgiler, ChatGPT’nin popüler yazarların benzersiz üslubunu ve sesini taklit etmeye yönelik komutları artık reddediğini ortaya koydu.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu engellemelerin hem hayatta olan hem de hayatını kaybetmiş yazarlar için geçerli olduğu tespit edildi. Latency tarafından yakın zamanda yayımlanan bir araştırma, ChatGPT'nin daha önce hayatını kaybetmiş yazarlar için bu tarz istekleri reddetmediğini ortaya koymuştu; bu da OpenAI tarafında yakın zamanda bir politika değişikliğine gidildiğini gösteriyor.

İçerikten Görseller

ChatGPT Artık Ünlü Yazarların Üslubunu Taklit Etmeyi Reddediyor
cip

Yazarların tarzını kullanmayı reddediyor

cip

Engadget tarafından yapılan testlerde, kayıp bir koca vakasını araştıran bir kadın hakkındaki gizemli hikaye için Agatha Christie'nin üslubunun kopyalanması istendiğinde chatbot olumsuz yanıt verdi. ChatGPT, "Agatha Christie'nin eserleri halen telif hakkı koruması altında, bu nedenle onun kendine has üslubunu birebir taklit eden bir metin sunamam," uyarısında bulundu. Ancak sistem, yazarın tanındığı temel özellikleri taşıyan ama tamamen özgün olan alternatif bir metin üretmeyi teklif etti.

Yapay zekâ modellerinin üslup taklidi yaparken kullandığı veri setleri, genellikle telifli eserlerin taranmasıyla oluşturuluyor ve bu durum yasal zeminde ciddi tartışmalara yol açıyor. Bu yüzden değişikliğin, OpenAI'ın halihazırda karşı karşıya olduğu telif hakkı davalarından korunmak ve yeni davaların önüne geçmek amacıyla hayata geçirdiğini düşünebiliriz.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Nokia 3310 Bir Araba Olsaydı Nasıl Görünürdü? Tebessüm Ettirecek Detaylarıyla Tasarladık...

Nokia 3310 Bir Araba Olsaydı Nasıl Görünürdü? Tebessüm Ettirecek Detaylarıyla Tasarladık...

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Gemini Nano 4, Samsung'un Yeni Katlanabilir Telefonlarıyla Birlikte Kullanıma Sunuldu: Neler Yapabiliyor?

Gemini Nano 4, Samsung'un Yeni Katlanabilir Telefonlarıyla Birlikte Kullanıma Sunuldu: Neler Yapabiliyor?

OpenAI Masaüstü Uygulamasını Güncelledi: GPT Voice Artık İş Süreçlerini Sesle Yönetebiliyor

OpenAI Masaüstü Uygulamasını Güncelledi: GPT Voice Artık İş Süreçlerini Sesle Yönetebiliyor

Google, Hepsi Birbirinden Etkileyici 3 Yeni Gemini Modeli Tanıttı

Google, Hepsi Birbirinden Etkileyici 3 Yeni Gemini Modeli Tanıttı

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Yapay Zeka ChatGPT

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

10 Yaşından Büyük Olsa Bile Gönül Rahatlığıyla Alınabilecek Sorunsuz Otomobiller

10 Yaşından Büyük Olsa Bile Gönül Rahatlığıyla Alınabilecek Sorunsuz Otomobiller

Boşuna 'Yıldız' Değil: Mercedes'lerdeki Mühendislik Harikası Silecek Detayı

Boşuna 'Yıldız' Değil: Mercedes'lerdeki Mühendislik Harikası Silecek Detayı

ÖTV Muafiyetiyle Satın Alınabilen SUV Modelleri (2026): ÖTV'siz SUV Fiyatları Ne Kadar?

ÖTV Muafiyetiyle Satın Alınabilen SUV Modelleri (2026): ÖTV'siz SUV Fiyatları Ne Kadar?

Yenilenen Toyota Crown Resmen Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Yenilenen Toyota Crown Resmen Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

iOS 26.6 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

iOS 26.6 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

Uygun Fiyatlı Ama Premium Görünen 6 Otomobil

Uygun Fiyatlı Ama Premium Görünen 6 Otomobil

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com