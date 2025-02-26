Chery, ultra lüks SUV modeli Exeed VX C-DM'yi Çin pazarında satışa sundu. Her zerresiyle hayran bırakan otomobil, Togg T10X'ten bile uygun fiyatı ile dikkat çekiyor.

Samsun'da fabrika açmaya hazırlanan Chery, lüks algınızı tamamen değiştirecek bir işe imza attı. Şirket, ultra güçlü SUV modeli Exeed VX C-DM'yi Çin pazarında satışa sundu. Otomobil, her detayı ile kendine hayran bırakacak gibi görünüyor.

5010 mm uzunluk, 1940 mm genişlik ve 1800 mm yükseklik değerine sahip olan Exeed VX C-DM, ultra büyük bir SUV olarak karşımıza çıkıyor. Aşırı büyük bir ızgara ile LED destekli farlara sahip olan otomobil, 7 koltuklu yapısı ile geniş ailelerin ve VIP taşımacılık sektörünün vazgeçilmezi olacak gibi görünüyor.

Karşınızda Chery Exeed VX C-DM

Chery'nin yeni SUV modeli, oldukça lüks bir yaşam alanı sunuyor. Masaj destekli koltuklara sahip olan otomobilin ön konsolu, devasa boyutlu ekranlarla donatıldı. Tek bir panele entegre edilen ekranlar, sürücülere eşsiz bir deneyim sunacak gibi görünüyor. Ayrıca bu lüks SUV'da ambiyans aydınlatma, panoramik cam tavan ve 23 hoparlörlü Lion Melody ses sistemine ek olarak 26 ADAS teknolojisi bulunuyor.

Chery Exeed VX C-DM, performansıyla da mest edecek. Bu otomobilde 1.5 litrelik içten yanmalı motor, bir çift elektrik motoru ile destekleniyor. Toplamda 610 beygir gücü ve 920 Nm tork üreten otomobil, büyük cüssesine rağmen 0-100 km/s hızlanmasını 5 saniyede tamamlıyor. Bu otomobilin sadece elektrik modundayken 180 km menzil sunduğunu da belirtelim.

Chery tarafından yapılan açıklamaya göre bu ultra lüks SUV, Çin pazarında 33 bin dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Başlangıç fiyatı 1.440.000 TL olan Togg T10X'in bugünün kuruyla 39 bin dolara denk geldiği gerçeğini göz önünde bulunduracak olursak Chery, bir gün Togg'u bile köşeye sıkıştırabilir gibi görünüyor.