Lenovo bugün yeni nesil cihazlarını tanıttı. Bu cihazlardan biri de yeni Lenovo Yoga AIO 7 masaüstü oldu. Cihazın ekranı ihtiyaca göre dikey hale getirilebiliyor.

2021 yılı teknoloji anlamında oldukça hareketli başladı. Firmalar yeni ürünlerini tanıtıyor ve bir yandan da CES için hazırlıklarını devam ettiriyor. Lenovo da bu dönemde bize yeni cihazlarını tanıtıyor. Bunlardan biri de Yoga AIO 7 oldu.

CES 2021 öncesinde tanıtılan Yoga AIO 7, hepsi bir arada masaüstü bilgisayarlara yeni bir soluk getiren Lenovo, ekranın dikey olarak da kullanılabilmesini sağlıyor. Ekranın boyutu ise tam 27 inç, yani oldukça geniş bir ekran.

İçerik üreticileri bunu beğendi

Pek çok kişi için dik durabilen ekranlar çok da önemli bir ihtiyaç değil. Lenovo Yoga AIO 7 ise %99 DCI-P3 oranı ve Adobe RGB renk gamına sahip. Ayrıca bilgisayarda AMD Ryzen 7 4800H işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 2060 ekran kartı yer alıyor. Bu da bilgisayarı içerik üreticileri için ideal hale getiriyor.

Diğer özellikler arasında Yoga AIO 7 ile dizüstü bilgisayarlarınızı da bağlama imkanı da var. Bu sayede iki cihaz arasında depolama paylaşımı yapabiliyorsunuz. Ayrıca iki bilgisayar arasında daha kolay veri aktarımı da gerçekleştiriliyor.

Lenovo'dan gelen açıklamaya göre bir noktada masaüstü bilgisayardan telefon ya da tabletlere görüntü yansıtmak da mümkün hale gelecek. Masaüstü bilgisayar, renk uyumlu kablosuz klavye ve fare ile gelecek. Ayrıca sistemin üzerinde çıkarılabilir bir 5 MP kamera yer alacak.

Çin'de piyasada

Yoga AIO 7 şu anda aslında Çin'de piyasada yer alıyor. Orada ürüne verilen isim ise Yoga 27 şeklinde. Bu modelin Şubat ayında yeni pazarlarda da satışa çıkması bekleniyor. Fiyatların ise 1599 dolar gibi bir seviyede olması bekleniyor.

Lenovo bu yeni bilgisayar ile birlikte içerik üreticileri, sanatçıları ve dikey bir monitöre ihtiyaç duyabilecek olan kişileri hedefliyor olsa da gündelik kullanım için de oldukça yeterli özelliklere sahip bir cihaz tanıtmış oldu.