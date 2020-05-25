Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Oregon eyaletindeki Albany kentinde yaşayan bir çiftin kedisi, iki yüzlü bir yavru doğurdu. İki ağzı, iki burnu ve dört gözü olan kedi, bir yüzüyle yemek yerken diğer yüzüyle miyavlıyor.

ABD’nin Oregon eyaletindeki Albany kentinde yaşayan Kyla ve BJ King çifti, oldukça nadir görülen bir olaya tanıklık etti. Kedileri doğum yapan çift, yavrulardan birinin iki yüze sahip olduğunu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bilimsel olarak diprosopus veya kranofasiyel isimleriyle bilinen doğum kusurundan kaynaklanan bu durum, hem basının hem de sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yerel haber kanalı KOIN-TV’ye konuşan King çifti, iki yüzlü kedilerine "Bisküviler" (Biscuits) ismini verdiklerini söyledi. İki ağzı, iki burnu ve dört gözü olan yavru kedinin nefes almakta ve yemek yemekte herhangi bir sorun yaşamadığını belirten Kyla King, aynı anda bir yüzün yemek yerken diğer yüzün miyavladığını ifade etti.

Bisküviler adındaki çift yüzlü kedi, bir yandan yemek yerken bir yandan da miyavlıyor

"Onu ne zaman beslesem iki ağzı birden hareket ediyor, her ikisi de emme hareketini yapıyor" diyen Kyla King, 6 değil 6,3 yavru kediye sahip olduklarını söyledi. BJ King ise “Aşırı iyimser değiliz ancak yavru kedimiz son derece hayat dolu görünüyor, iştahı da yerinde ve her şey yolunda gidiyor gibi duruyor” dedi.

Yavru kedi ve diğer kardeşleri için çok fazla istek aldıklarını belirten BJ King, çift yüzlü kediyi vermeyi düşünmediklerini ifade etti. Diprosopus veya kranofasiyel olarak adlandırılan bu çiftlenme kusuru, Bisküviler adındaki kedinin gelecekte pek çok sağlık sorunu ile karşılaşmasına neden olabilir.

Genetik bir hastalık olan kranofasiyel çiftlenme, bir canlının iki başlı olarak doğmasına sebebiyet veriyor

Son derece nadir görülen bir genetik hastalık olan kranofasiyel çiftlenme, bir canlının iki başlı olarak doğmasına sebebiyet veriyor, ancak beyin ortak oluyor. Independent Türkçe’nin aktardığına göre, kedi genetiği üzerine çalışmalar yürüten Leslie Lyons, kranofasiyel çiftlenme bozukluğuna neden olabilen çeşitli genetik mekanizmaların bulunduğunu söyledi.

Bu durumun yalnızca kedi türleriyle sınırlı olmadığını ve diğer memeli, keseli memeli veya omurgalı canlılarda da gerçekleşebileceğini belirten Lyons, kranofasiyel hastalığının henüz bir tedavisi bulunmadığını ifade etti.