Kendisini Çiftlik Bank Mağduru Gösteren Fırsatçılar Çıktı

Çiftlik Bank tarafından dolandırılan binlerce kişi parasını geri alabilmek için uğraşırken bu kişilerin arasında yatırdığından fazlasını alan fırsatçılar çıktı. Son dönemde yapılan 1.300 başvurunun 557'siyse 'mağdur' olarak kabul edilerek iddianame hazırlandı.

Ülkemizdeki en büyük dolandırıcılık örneklerinden birisi olan Çiftlik Bank'ta insanların sanal ortamda çiftlik kurarak yüksek gelir elde edecekleri vadediliyordu. Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, başlatılan incelemelerin ardından bir şekilde ülkeden kaçmayı başarmıştı. Günümüzde bu sistemi kullanarak mağdur olan insanlarla ilgili çalışmalarsa devam ediyor.

Çiftlik Bank'a yatırım yapan ve parasını tamamen kaybeden insanlar, yaptıkları başvuruların ardından paralarını geri alma şansına sahip olabiliyor. Fakat bu durum, son zamanlarda herhangi bir mağduriyet yaşamayıp başvuruda bulunan fırsatçılarla dolmaya başladı. Son dönemde yaklaşık 1.300 kişinin mağdur edildiğini belirterek savcılığa başvurduğu açıklandı.

Çiftlik Bank'a yatırdıkları paradan daha fazlasını geri almışlar:

Organizasyonda paraların transferi için kullanılan Papara üzerinde yapılan incelemede başvuran 1.300 kişinin 557'sinin yatırdıkları parayı geri alamadıkları veya çok azını geri alabildikleri tespit edildi. 750 kişininse yatırdıkları paraları geri aldığı, bu kişilerin içindeki bazılarınınsa yatırdıkları paradan kâr elde ederek daha fazlasını aldığı belirlendi.

750 kişinin herhangi bir zararı tespit edilemediğinden dosyaları ayrılırken tespit edilen 557 yeni mağdur için iddianame hazırlandı. İddianamede Tosuncuk'un da aralarında bulunduğu yönetici konumundaki 17 kişinin 'bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapmaktan 557 kez daha cezalandırılması istendi. Savcı, sanıkların her biri için 5.570 yıl hapis cezası talep etti.

İlk davanın görüldüğü mahkemeye gönderilen iddianame kabul edildiği takdirde Çiftlik Bank'a yönelik davalar birleşecek. Böylelikle yeni iddianamede talep edilen 5.570 yıllık hapis cezası, önceden verilen cezalarla birleşmiş olacak. Halihazırda haklarında 22.580 yıldan 75.260 yıla kadar hapis cezası istenen örgüt yöneticileriyse halen dünyanın dört bir tarafında aranmaya devam ediyor.