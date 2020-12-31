Çin Halk Cumhuriyeti, Yunnan Eyaleti'ndeki mağaralarda bulunan yarasaların incelenmesini yasakladı. Dünyanın dört bir yanından gelen bilim insanları, Covid-19 virüsünün evrimini incelemek isterken girişi engelleyen güvenlik güçleriyle karşılaştı.

Bilim insanları, Covid-19 hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için, Çin’de bulunan ve virüsün kaynağı olarak görülen yarasaları inceleme altına almak istedi. Ancak Çin hükümeti, bu yarasaların bulunduğu mağaralara, araştırmacıların ve gazetecilerin girmesini yasakladı.

Bir gazetede yer alan habere göre, Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Xi Jinping’den doğrudan gelen bir talimatla birlikte mağaranın önüne engeller kuruldu, araştırmacıların ve gazetecilerin engellenmesi için belirli bölgelere nöbetçiler yerleştirildi.

Çin hükümeti, birçok vatandaşı mağaraları korumak için görevlendirdi

Bilim insanları, SARS-CoV virüsünü nasıl evrildiğini anlamak için Çin’in Yunnan Eyaleti’nde bulunan mağaralarda yaşayan yarasalar üzerinde inceleme yapmak istedi. Mağaralar, 2017 yılında SARS salgını için inceleme altına alınmış, 2012 yılında ise korona virüsün bir varyantı olan RaTG13 adlı virüsün keşfine ev sahipliği yapmıştı.

Çin hükümeti, henüz açıklanmayan gerekçelerle mağarada bulunan yarasaların incelenmesini yasakladı. Mağaralara giden yollara büyük kamyonetler koyarak yolu engelleyen Çin, birçok kişiyi mağarada nöbet tutmak ve girişleri engellemek için işe aldı.

Bugüne kadar toplanan numunelere el konuldu

Yapılan açıklamaya göre Çin hükümeti sadece mağaralara girişi engellemedi, aynı zamanda bu zamana kadar yarasalar üzerinden alınan numunelere de el koydu. Söz konusu mağaralara şu anda sadece hükümetin izin verdiği belirli araştırmacılar ve gazeteciler girebiliyor ve sadece bu insanların numune toplayıp laboratuvara taşımasına izin veriliyor.

Çin, konuyla ilgili yapmış olduğu bir duyuruda şu ifadelerde bulundu; "Başkan Xi Jinping’in doğrudan emriyle, bilim insanları mağaralardan topladıkları numunelere dayalı tüm araştırma belgelerini, Çin hükümeti tarafından belirlenen Pekin’deki denetleme bürosuna teslim etmek zorundadır.”