Geçtiğimiz akşam saatlerinde Apple'dan alışveriş yapan bazı kullanıcılar, verdikleri siparişlerin iptal edildiğine yönelik görüntüler paylaşmıştı. Peki Apple, siparişleri iptal etme hakkına sahip mi? Bu konuyu, Apple'ın satış politikalarına danışarak anlattık.

Haftalardır devam eden ve dün, daha önce görülmemiş bir düzeyde yaşanan kurdaki dalgalanmalar sonucunda Türkiye’de birçok sektörde satışların durdurulduğuna yönelik iddialar gelmeye başlamıştı. Fakat bu iddiaların dışında dün gece saatlerinde satışlarını durdurarak gündeme oturan bir şirket bulunuyordu: Apple.

Dünyanın en yüksek piyasa değerine sahip şirketi olan Apple, Türkiye’de tüm ürünlerinin satışlarını gece saatlerinde durdurdu. Bunun nedeni elbette tahmin edilebiliyordu: Kur farkı. Dolar, son haftalarda öylesine büyük bir artış yaşadı ki, örneğin, Apple MacBook Pro, dolar 13 TL’yi gördüğünde Türkiye’de bu cihazın üretildiği yer olan ABD’ye göre yaklaşık 4.000 TL, yani 300 dolar daha ucuza alınabilir hale gelmişti. Bunun ardından gece saatlerinde Apple'ın bazı kullanıcıların siparişlerini iptal ettiği aktarılmıştı.

Apple, siparişleri iptal edebilir mi?

Dün Apple, satışların durdurulmasının yanı sıra birçok kullanıcıdan gelen şikayetlere göre siparişleri de faturalandırmadan iptal etmeye başladı. Bu durum her kullanıcı için geçerli olmazken, Apple’dan bu konuya yönelik resmi bir açıklama halen yapılmadı. Fakat satışların neden durmuş olabileceğine ilişkin bir açıklama, Apple’ın Satış Politikaları’nda ‘Ürün Stok Durumu ve Sınırlamaları’ başlığı altında şu şekilde yer alıyor:

“Bazı ürünlerimizin çok ilgi görmesi ve/veya tedarikindeki kısıtlılıklar nedeniyle, Apple satışa sunduğu ürünlerin miktarını sınırlamak zorunda kalabilir. Yapabildiğimiz kadar hızlı ürettiğimiz konusunda bize güvenin. Apple belirli bir anda satışa sunduğu miktarları (Apple’ın siparişinizi kabul etmemiş olması kaydıyla, siparişinizi verdikten sonra bile) değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.”

Açıklamanın son cümlesi, Apple’ın belirli bir anda stoklarında değişiklik yapabileceğini gösteriyor. Söz konusu iptal edilen siparişlerin de 'faturalandırılmadığı', yani Apple'ın siparişi tam anlamıyla kabul etmediği belirtiliyordu. Bu da bazı siparişlerin karar anında verilmesinden kaynaklı olarak iptal edilmesine neden olmuş olabilir. Yine de kesin bir bilgi olmadığını belirtelim.

Öte yandan Apple'a ulaşan kullanıcılara “Satın alınan ürünler teslim edilecek” denmiş:

eGirişim’den Berkin Ceylan, bu konuya ilişkin Apple’ın kullanıcılara yaptığı söylenen açıklamayı paylaştı. Ceylan, alışveriş yapan ve Apple Destek ekibi ile konu hakkında görüşen kişilerden bilgi aldığını söyleyerek Apple’ın “Sipariş iptali gibi bir durum söz konusu değil. Satın alınan ürünler teslim edilecek.” dediğini paylaştı. Bu açıklamanın bahsi geçen faturalandırılmayan satışları da kapsayıp kapsamadığıysa net değil.

Apple’ın fiziksel mağazalarında satışlar devam ediyor:

Öte yandan Apple’ın internet satışlarını kapatmasının ardından Apple’ın Zorlu Center’daki mağazasından bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta Apple mağazasının önünde uzun bir kuyruk oluştuğu görülüyordu. Mağazada fiyat artışının henüz söz konusu olmadığını, ‘stok bulunabildiği takdirde’ cihaz satın alınabileceğini belirtildi.