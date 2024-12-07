Çıngıraklı yılan, diğer yılanların aksine kuyruğunda bir çıkıntı taşıyor. Bu uzvu, ondan çıkan garip sesin asıl sahibi.

Peki bu çıngırağın içinde ne var da böyle ses çıkarabiliyor?

Bunu merak edip içinde ne olduğuna bakanlar olmuş, sonuç ise şaşırtıcı!

Yılanın çıngırağında top gibi bir şey varmışçasına ses çıkıyor.

Aşağıdaki videoda da göreceğiniz gibi bu ses, herkesin aklına “içinde ne olabilir?” sorusunu getiriyor. Bunu merak eden ünlü bir YouTube kanalı “What’s Inside?”, eBay üzerinden gerçek bir çıngıraklı yılanın çıngırağını satın aldı.

Çıngırağın içinde başka bir uzuv ya da cisim görmeyi uman baba ve oğul, çıngırağın aslında boş olduğunu görünce şaşırdı. Peki bu ses nereden geliyor olabilirdi?

Çıngıraklı yılanın kuyruğunu oluşturan kemiksi yapılar, ince görünse bile aslında oldukça sert.

Kuyruğunu sallayarak ses çıkaran bu yılanlar, aslında çıngırak sesini bu katmanları birbirine çarptırarak çıkarıyor. Katmanlar oldukça ince olduğu içinse ortaya bir top sesi çıkıyor.

Başlangıçta yılan, bir katmanla doğuyor. Bu sesi çıkarabilmeleri içinse iki katmana ihtiyaçları var. İhtiyaç duydukları ikinci katman, doğumlarından birkaç gün sonra ortaya çıkıyor. Böylece bu ürkütücü sesi kolaylıkla çıkarabiliyorlar.

Anlayacağınız, kuyruklarında ne bir top ne de başka bir cisim var!

İlginizi çekebilir: