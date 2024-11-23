Yılanların Deri Değiştirmesinin Ardındaki, Birçoğumuzun İlk Kez Duyacağı Sebep

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Vahşi yaşamın en benzersiz hayvanlarından biri olan yılanlar, diğer hayvanlar böyle bir şey yapmazken derilerini döküyorlar. Peki bunu yapmalarındaki amaç ne?

Her hayvanın, birbirinden ilginç özellikleri var. Tabii bu özellikler bize ilginç geliyor fakat onlar için gayet normal.

Bugün bahsedeceğimiz özellik, yılanların deri değiştirmesi. Hepimiz bir şekilde, bunu yaptıklarını biliyoruz ancak neden yaptıklarını biliyor muyuz?

Yılanlar büyüdükçe, derileri büyümez.

İnsanlar olarak biz büyüdükçe derimiz de bizimle birlikte büyüyor (günde milyonlarca cilt hücresi dökerek ancak yılanların büyüme sürecinde, derileri aynı kalıyor ve bu derinin içinde sıkışıyorlar. Derinin altında, yeni bir cilt oluşuyor.

yılan gözü

Deri dökme başlamadan önce deri, mavimsi bir renk almaya başlıyor ve gözleri opak veya buğulu hâle geliyor.

Eski derilerini bir ağaç veya kaya gibi sert bir yüzeye sürterek dökme sürecini başlatıyorlar. Genellikle bu sert yüzeylere burunlarının ucunu sürtüyorlar. Bazıları da derilerini suya döküyor.

Yılda 4 ila 12 kez deri dökme yapabiliyorlar!

yılan

“Ecdysis” denilen deri dökme; hem büyümelerini hem eski deriye yapışmış olabilecek bakterileri atmalarını sağlıyor. Yani tamamen normal ve sağlıkları için önemli.

Yaş, tür, hava durumu, beslenme, bakteri ve parazitlerin varlığı gibi faktörlere bağlı olarak yılanlar derilerini ayda 1 defa dökebiliyorlar.

Siz deri dökmelerinin ardındaki bu sebepleri biliyor muydunuz?

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