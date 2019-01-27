Çinli Özel Şirketler, Uzay Yarışını Kızıştırıyor

Çin merkezli özel uzay kuruluşları olan OneSpace ve iSpace, 2019'nun ilk yarısında yapmayı planladıkları yörünge fırlatmaları konusundaki çalışmalarını sürdürüyor.

Her ne kadar özel uzay kuruluşu deyince akla ilk olarak SpaceX gelse de daha küçük şirketler de yok değil. Çin merkezli bir uzay kuruluşu olan OneSpace, şu anda 2018'nin ikinci yarısında ilk testlerini yaptıkları OS-M roketini mart ayında yörüngeye yerleştirmek için hazırlık aşamasında.

(OneSpace OS-M)

OneSpace temsilcilerinden biri SpaceNews'e yaptığı açıklamalarda, şirketin yakında elektriksel aksam ve yük ayırma sistemlerinin testlerini başlatacağını söyledi. 19 metre uzunluğunda olan OS-M uzay aracı, 205 kilogramlık yükü 300 kilometrelik düşük Dünya yörüngesine (LEO) ve 73 kilogramlık yükü 800 kilometrelik Güneş senkronize yörüngesine (SSO) taşıyabilecek. İlk uçuştaki taşınacak yük miktarı ise açıklanmadı.

2017 yılında kurulan iSpace de sessiz sakin bir biçimde dünya yörüngesine ulaşma konusunda ilerleme kaydediyor. Şirket, yakın zamanda yaptığı basın açıklamasında 2019 yılında 3 adet uzay aracı fırlatacaklarını, bunlardan ilkinin ise yılın ilk yarısında fırlatılacak Hyperbola-1 olduğunu söyledi.

(iSpace Hyperbola-1)

İlk üçü katı, sonuncusu da sıvı olmak üzere 4 aşamayı ihtiva eden Hyperbola-1, 140 santimetrelik çapa, 20 metrelik genişliğe ve 31 tonluk kalkış ağırlığına sahip. Uzay aracı, 150 kilogramlık yükü, 700 kilometrelik SSO yörüngesine taşıyabiliyor. iSpace, geçtiğimiz eylül ayında ilk fırlatmada 80 kiloluk yükün taşınacağını söylemişti.