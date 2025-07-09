Mobil cihazlarda ekran üzerinden bilgiye ulaşma alışkanlığı hızla değişiyor. Google, Android'deki Circle to Search özelliğine yapay zekâ ve mobil oyun içi destek gibi yenilikler ekledi. Circle to Search, AI Mode entegrasyonu ve Gemini Live desteğiyle daha gelişmiş arama ve uygulama içi etkileşim sunmaya başladı.

Google, Android kullanıcılarının ekran üzerinde hızlı arama yapmasını sağlayan “Circle to Search” özelliğini yeni özellikleriyle güncelledi. Bu güncellemeyle birlikte yapay zekâ desteği daha da genişletilirken, mobil oyunculara oyun sırasında anlık yardım alma imkânı da sunulmaya başlandı.

Android kullanıcılarının ekran üzerindeki içerikleri daire içine alarak hızlı arama yapabildiği Circle to Search, artık Gemini tabanlı AI Mode aracılığıyla daha gelişmiş sonuçlar sunuyor. Özellikle Pixel ve Samsung telefonlarda kullanılabilen bu yeni özellik, uygulamalar arasında geçiş yapmadan arama yapmayı mümkün kılıyor.

Circle to Search ile öne çıkan yenilikler

Mobil oyuncular için de güzel bir yenilik var: Artık oyunlarını kapatmadan karakterler ya da stratejiler hakkında bilgi arayabilecekler. Üstelik bu yeniliklerle sınırlı değil; Google, yeni Samsung cihazlarla birlikte Gemini Live entegrasyonunu da devreye aldı.

AI Mode entegrasyonu

Kullanıcılar, ev tuşuna veya gezinme çubuğuna uzun basarak ekran üzerindeki içerikleri daire içine alıp arama yapabiliyor. Yapay zekâ tarafından oluşturulan özetlerin ardından daha fazla bilgi için AI Mode’a geçiş yapılabiliyor.

Oyun içi destek

Mobil oyuncular, oyun sırasında karakter bilgisi ya da strateji araştırması yapabilecek. Sistem, oyun anına denk gelen makaleleri ve videoları gösterebiliyor.

Gemini Live güncellemesi

Samsung Galaxy Z Flip 7 modelinin dış ekranında kamera paylaşımı üzerinden yapay zekâ desteği sunuluyor. Böylece kullanıcılar, cihazı açmadan çevrelerindeki nesneler hakkında soru sorabiliyor.

Samsung uygulamalarında destek

Gemini Live artık Samsung Takvim, Notlar ve Hatırlatıcılar gibi uygulamalarda da kullanılabiliyor. İlerleyen dönemde diğer üreticilerin uygulamaları için de destek sunulması planlanıyor.

Wear OS 6 yüklü saatlere de geliyor

Gemini artık Wear OS 6 kullanan akıllı saatlerde de kullanılabiliyor. Bu saatler arasında Pixel, OPPO, OnePlus, Xiaomi ve Samsung’un yeni Watch 8 serisi modelleri bulunuyor.

Google’ın yapay zekâ özellikleri Android ekosisteminde giderek daha fazla alanda kendini göstermeye başladı. Circle to Search artık sadece bir arama aracı değil; uygulama içindeyken ekrandaki içeriklerle etkileşim kurmanın da bir yolu haline geliyor. Yeni özelliklerin yakında daha fazla cihazda ve ülkede kullanıma sunulması bekleniyor.