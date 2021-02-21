Yeni Citroën C3 Dikkat Çeken Özellikleri ve Fiyat Listesi

97 farklı dış kişiselleştirme kombinasyonuyla yeni Citroen C3, bu sayede piyasadaki rakiplerinin arasından öne çıkıyor. İşte karşınızda çarpıcı tasarımı, dikkat çeken özellikleri ve fiyat listesi ile yeni Citroen C3.

Fransız otomobil üreticisi Citroën, yakın zamanda Citroen C3’ü bütün dünyada satışa sunmuştu. Citroen C3 özellikleri ve yeni yapılan değişiklikleri ile B segmentinin en çok tercih edilen araçları arasında yerini aldı.

Yeni Citroen C3, Citroen C3 Aircross gibi tasarım, donanım ve teknik açıdan birçok yeniliğe sahip. Çeşitli renk skalası ile kişiselleştirme deneyimi sunan Citroen C3’de yapılan değişiklikleri ve yeni eklenen özellikleri güncel fiyat listesi ile birlikte detaylı bir şekilde ele aldık.

Tasarım:

Dış tasarım:

Kişiselleştirme özelliklerine baktığımız zaman 2 tanesi yeni 5 tanesi eski toplam 7 farklı gövde rengi seçeneği bulunuyor. Daha önce kullanılan renklere (Siyah, Kum Beji, Beyaz, Çelik Gri ve Platin Gri) ek olarak Bahar Mavisi ve İksir Kırmızı olmak üzere yeni 2 renk daha ekleniyor.

Sis farı çevresi ve Airbump, renk paketi adı altında siyah, kırmızı, beyaz ve yeni mavi rengi ile 4 farklı seçenekle bizlere sunuluyor. Son olarak yeni Citroën C3’ün tavan dekorunu Kırmızı, Mavi veya Techwood olmak üzere 3 farklı şekilde de kişiselleştirmek mümkün.

Ayrıca Citroën C3’te en alt donanımdan en üst donanımına kadar tüm farlar için tamamen LED aydınlatmalar kullanılmış.

İç tasarım:

Yeni Citroën C3’ün özel koltuk temaları ve renk detayları, dinamik ve modern bir görünümü sağlayan Zümrüt ve Techwood adında 2 farklı iç ambiyans bulunuyor. Techwood ambiyans zarif dokunuşlarla İskandinav esintileri sunarken Zümrüt ambiyans ise sahip olduğu koyu renk tonları ile daha dinamik bir görünüm sağlıyor.

Yeni Citroën C3, Citroën markasına özel olan yeni Advanced Comfort koltuklarla donatılıyor. Bu benzersiz koltuklar bel desteği, güçlendirilmiş yan destekler ve grafik efektli dolguları ile her yönden daha fazla konfor ve rahatlık sunuyor. Bunlara ek olarak yeni Citroën C3’te panoramik cam tavan bulunuyor.

Yeni Citroën C3’ün günlük kullanım kolaylığı sunduğu daha birçok nokta bulunuyor. Konu saklama alanı olduğunda yeni Citroën C3 cömert olmaya devam ediyor ve birçok saklama alanını kullanıma sunuyor. Orta konsol saklama alanı haricinde 6,25 litre hacimli büyük torpido gözü ve ön kapılarında da geniş saklama gözleri de bulunuyor. Ayrıca yeni Citroën C3’te 300 litrelik bir bagaj hacmi bulunuyor.

Güvenlik:

Kullanıcı deneyimleri ve müşteri gereksinimlerinden alınan geri bildirimler doğrultusunda geliştirilen Yeni Citroën C3, bünyesinde barındırdığı konfor ve güvenlik ekipmanları ile hayatı oldukça kolaylaştırıyor.

Ön ve arka park sensörü:

Şehir içinde oldukça kolaylık sağlamak için tasarlanan bu sistem, sürücüyü sesli olarak uyaran 6 adet ön park sensörü içeriyor.

Anahtarsız çalıştırma ve giriş sistemi:

Anahtarsız çalıştırma ve giriş sistemi sayesine sizlere anahtar cebinizdeyken otomobilinizi kilitleme/açma ve çalıştırma imkanı sunuluyor. Sistem, araca yaklaşınca sürücüsünü tanıyor.

Aktif güvenlik fren sistemi:

5 km/s ve üzerindeki hızlarda çalışan aktif güvenlik fren sistemi, çarpışma riskini en az seviyeye indiriyor. Hareket eden ve duran nesneler dışında yayaları da algılıyor. Olası bir çarpışma riski uyarısına sürücünün tepki göstermemesi durumunda sistem otomatik olarak aracı yavaşlatıyor.

Yokuş kalkış desteği:

Yokuş kalkış desteği, aracın yokuşta kolayca hareket etmesine yardımcı oluyor. Sistem, yokuşta ayağın fren pedalından çekilmesi sonucunda oluşabilecek istemsiz geri kayma ihtimalini önlemek üzere aracı 2 saniye daha sabit tutuyor.

Sürücü dikkat uyarı sistemi:

Sürücü dikkat uyarı sistemi, yol çizgilerindeki sapmaları tanımlayarak sürücünün dikkatini değerlendiriyor. Sürücü dikkat uyarı sistemi özellikle 65 km/s ve üzerindeki hızlardaki sürüşler için uygun.

Şerit ihlal uyarı sistemi:

Şerit ihlal uyarı sistemi 60 km/s ve üzerindeki hızlarda yapılan sürüşlerde dikkatsizlik ve dalgınlık ile mücadele etmek amacıyla kullanılıyor. Aracın sinyal lambası yakılmadan yol çizgisinin dışına çıkması halinde şerit ihlal uyarı sistemi anında devreye giriyor ve sürücü görsel ve işitsel olarak uyarılıyor.

Çarpışma uyarı sistemi:

Çarpışma uyarı sistemi sayesinde sürücü, öncedeki araç veya yol üzerindeki bir yaya ile herhangi bir çarpışma riski konusunda görsel ve işitsel olarak uyarılıyor.

Geri görüş kamerası:

Geri görüş kamerası geri vites devreye girer girmez aracın arka tarafındaki kameranın yakaladığı görüntüyü multimedya sisteminin ekranına yansıtıyor. Ayrıca görüntü, nesne ile arasındaki mesafeyi belirleyen renkli çizgilerle de destekleniyor. Bu sayede geri görüş kamerası, geniş görüş açısı sayesinde park ve manevraları oldukça kolaylaştırıyor.

Sürücü yorgunluk uyarı sistemi:

Sürücü yorgunluk uyarı sistemi, 65 km/s ve üzerindeki hızlarda 2 saatlik kesintisiz sürüşün sonrasında sürücüyü kısa da olsa bir mola vermesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Akıllı far asistanı:

Akıllı far asistanı, yolda başka bir araç tespit ettiği zaman trafik koşullarına bağlı olarak uzun farları ya da kısa farları otomatik olarak açıyor.

Hız limit panoları okuma sistemi:

Hız limit panoları okuma sistemi, bütün hız aralıklarında çalışıyor. Ayrıca sınır sınırı sonu işaretlerini de kolay bir şekilde algılıyor.

Kör nokta uyarı sistemi:

Kör nokta uyarı sistemi, yan aynalardaki algılayıcılar yardımıyla sürücünün kör noktasında kalan araçların varlığını tespit ediyor. Arka park sensörleriyle aynı şekilde çalışan bu özellik, çevre yollarında sürüş güvenliği büyük bir oranda artırıyor.

Yeni Citroën C3 motorları, performansı ve yakıt tüketimi:

1.2 PureTech S&S BVM5 5 ileri manuel (83 HP):

Ortalama (lt/100 km): 4,2

Şehir içi (lt/100 km): 4,9

Şehir dışı (lt/100 km): 3,8

1.2 PureTech S&S EAT6 6 ileri otomatik (110 HP):

Ortalama (lt/100 km): 5,7

Şehir içi (lt/100 km): 4,3

Şehir dışı (lt/100 km): 4,8

Yeni Citroën C3 fiyat listesi:

Yeni Citroën C3 fiyatları, otomobilin donanım seçeneklerine göre şu şekilde değişiklik gösteriyor: