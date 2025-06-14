Microsoft'un Windows 10 ve Windows 11 sistemler için geliştirdiği ve gerektiğinde bilgisayarınızın ekranından size yardımcı olabilen Copilot Vision kullanıma sunuldu.

Microsoft, yapay zekâ destekli asistanı Copilot’a yepyeni bir özellik olan Copilot Vision'u getirdi. Bu özellik sayesinde bilgisayar ekranınızı dilediğiniz zaman Copilot ile paylaşabiliyorsunuz. Böylece Copilot, tıpkı sizin gibi ekranınızı görebiliyor ve gördüklerinize göre size anında yardımcı olabiliyor.

Örneğin bir fotoğraf düzenleme programındaysanız size adım adım rehberlik edebiliyor ya da bir web sayfasına bakarken oradaki bilgileri analiz edip açıklayabiliyor. Microsoft bu özelliği, “İkinci bir çift göz gibi, neye baktığınızı anlayıp size bilgi ve yönlendirme sunacak.” diyerek tanımlıyor.

Copilot Vision'dan her konuda yardım alabileceksiniz

Copilot Vision, daha önce birtakım testlerde denenmişti ve artık Windows 10 ve Windows 11 kullanıcıları için öncelikle ABD’de ücretsiz olarak sunulmaya başladı. Ayrıca belirtelim, bu özelliği kullanmak için ekstra bir aboneliğe (örneğin Copilot Pro) ihtiyacınız da yok ama şimdilik sadece ABD'de kullanılabildiğinden beklememiz gerekecek.

Copilot Vision, Copilot uygulamasının içinde yer alıyor ve bir "gözlük" simgesine tıklayarak etkinleştirilebiliyor. Tıpkı Microsoft Teams’te ekran paylaşır gibi, sadece belirli uygulama pencerelerini Copilot ile paylaşabiliyorsunuz. Yani eleştirilen Recall gibi ekranınızı sürekli izlemeyecek, sadece siz izin verdiğinizde devreye girecek.

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Peki siz global çapta kullanıma sunulduğunda bu özelliği kullanacak mısınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.