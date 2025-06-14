Büyük yapay zekâ şirketlerinden kaynaklanan felaketleri önlemek için dünyadaki ilk yasa tasarısı meclisten geçti. İşte yasanın detayları!

New York, büyük yapay zekâ şirketlerine yönelik yeni bir yasa tasarısını onayladı. Bu tasarı, yapay zekânın ciddi kazalara ve büyük zararlara yol açmasını önlemeyi amaçlıyor. RAISE adı verilen bu yasa, OpenAI, Google ve Anthropic gibi dev şirketlerin geliştirdiği en güçlü yapay zekâ modelleri için bazı şeffaflık kuralları getiriyor.

RAISE Yasası, bu alanda ilklerden biri olacak. Eğer yasalaşırsa bu şirketler artık modelleri hakkında güvenlik raporları sunmak zorunda kalacak. Ayrıca modellerin kötü niyetli kişilerce kullanılması gibi olaylar olursa, bunu da yetkililere bildirmeleri gerekecek. Aksi takdirde 30 milyon dolara kadar ceza ödemek zorunda kalacaklar.

Yasayı yapay zekâ öncüleri de destekliyor

Tasarıyı destekleyenler arasında yapay zekânın öncülerinden Geoffrey Hinton ve Yoshua Bengio da var. Onlara göre bu teknolojinin ne kadar hızlı ilerlediği göz önüne alındığında, bir an önce bazı önlemler alınması gerekiyor.

Bazı teknoloji şirketleri bu tür yasalara karşı çıkıyor. Örneğin Andreessen Horowitz’ten Anjney Midha, bu yasaların ABD’nin yapay zekâ yarışında geride kalmasına neden olacağını savunuyor. Öte yandan yasa tasarısını hazırlayanlar, bu düzenlemelerin yeniliği durdurmadığını ve sadece büyük oyunculara yönelik olduğunu belirtiyor.

Gelecekte birçok ülke benzer yasalara başvurabilir

Yasa yalnızca çok güçlü yapay zekâ modellerini kapsıyor. Yani küçük ölçekli girişimler bu düzenlemeden etkilenmeyecek. Bu nedenle yasanın ABD'yi yapay zekâdan uzaklaştıracağına dair endişelerin yersiz olduğu düşünülüyor.

Yapay zekâların nasıl bir hızla geliştiği herkesin bildiği bir gerçek. Hâl böyle olunca gelecekte RAISE Yasası gibi daha birçok farklı güvenlik amaçlı yasaların hayatımıza girdiğini görebiliriz.