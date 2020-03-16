Türkiye'deki Güncel Corona Virüsü Vaka Sayısı 18'e Yükseldi

Geçtiğimiz günlerde ilk Corona virüsünün tespit edildiği ülkemizde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel sayının 18'e yükseldiğini açıkladı. İşte açıklanan diğer detaylar.

Çin'den yayılan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü hızla yayılmaya devam ediyor. Avrupa'da katlanarak artan rakamlardan sonra virüs, Türkiye'de de artış trendine girmiş gibi görünüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı son açıklamaya göre Türkiye'de doğrulanan Corona virüsü vaka sayısı 18'e yükseldi. Bilindiği üzere yapılan son resmi açıklamada güncel vaka sayısı 6 olarak duyurulmuştu.

Avrupa'dan gelen 7, Amerika'dan gelen 3 yeni vaka bulunuyor:

Attığı tweet'te "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika’dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir" ifadelerini kullanan Fahrettin Koca, vaka sayısının arttığını teyit etmiş oldu. Bu vakaların yeni vakalar olduğunu belirtelim.

İlk açıklamadaki belirsizlik üzerine bir tweet daha atan Fahrettin Koca, "Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12’dir. Bunlardan 2’si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18’dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir" ifadelerini kullandı.

Açıklamadan anlaşıldığı üzere ilk vakayla bağlantılı toplamda 7 vaka olmuş oldu. 1 kişi ilk vakadan bağımsız şekilde tespit edilmişti. Gelen yeni rakamlarla birlikte sayı 18'e çıktı. Alınan karantina önlemlerinin nasıl sonuçlar vereceğini ve tespit edilen Corona virüsü vakaları hakkındaki diğer detayları önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz.