Corona virüsünün ülkemizde de görülmesi üzerine salgına karşı önlem için kullanılan dezenfektan malzemeleri bulmak zorlaştı. Aynı zamanda koruyucu malzemelerin fiyatları normalde olduğundan daha yüksek fiyatlara çıktı. Ama çaresiz değiliz; kendi el dezenfektanımızı evde kendimiz yapabiliriz.

İnsanların endişe seviyeleri arttıkça dezenfektan malzemeleri bulmakta zorlaşıyor. Ancak özellikle el dezenfektanına sahip olmak için muhakkak bir mağazaya gitmemize gerek yok. Aşağıda vereceğimiz tarifle hem jel olarak hem de sıvı olarak el dezenfektanınızı evde yapabilirsiniz.

El dezenfektanı üretmek için gerekli malzemeler kolaylıkla bulunabilir. Tarifini vereceğimiz iki dezenfektan için de temel malzeme olarak izopropil alkol kullanacağız. Saf alkolün yanında bazı başka malzemelerde gerekecek. Ancak onlar da izopropil alkol kadar kolay bulunacak malzemeler.

Sıvı el dezenfektanı yapımı

Bu el dezenfektanını yapmak sadece 2 dakikanızı alacak. Yanınıza küçük şişelerde taşıyacağınız bu el dezenfektanının size maliyeti ise yaklaşık 90 TL olacak. 90 TL maliyetle 60ml’lik küçük şişelerden 15 tanesini doldurabileceksiniz.

Tarifi uygulamak için ölçü kabı, çırpma teli ve boş sprey şişelerine ihtiyacımız var. Bunları elde ettikten sonra orta boy bir kaba 1 bardak %99 izopropil alkolü boşaltın. Daha sonra bir yemek kaşığı %3 hidrojen peroksiti kaba ekleyin ve 1 çay kaşığı %98 gliserini karışıma katın. Son olarak yarım bardak suyun üzerine bir yemek kaşığı ve 1 çay kaşığı suyu (bu karışık anlatım, 85 ml su elde etmek için. Eğer bir ölçü kabınız varsa direk 85 ml suyu karışıma ilave edebilirsiniz) ilave ederek karışıma ekleyin.

Karışımı elde ettikten sonra güzelce karıştırın. Eğer kapağı olan bir kabınız varsa kapağı kapatarak çalkalayabilirsiniz. Karıştırma işlemini yaptıktan sonra sprey kutularını alkolle temizleyin ve alkolün şişelerden buharlaşmasını bekleyin. Sonrasında elde ettiğiniz karışımı bu şişelere koyarak kullanabilirsiniz.

Jel dezenfektanın yapımı

Dünya Sağlık Örgütü’nün nasıl yapılacağını gösterdiği jel el dezenfektanını yapmak da sıvı el dezenfektanını yapmak kadar kolay. Jel el dezenfektanını yapmak için %91 izopropil alkol, aloe vera jeli ve çay ağacı yağı kullanacağız.

Bu tarifte de karışım için orta boy bir kap kullanacağız. Orta boy kabımıza ilk olarak bir bardak %91 izopropil alkolü dökeceğiz. Daha sonra yarım bardak aloe Vera jelini alkolün üzerine ekleyin. Alkol ve aloe vera jelinin üzerine çay ağacı yağından 15 damla eklemeniz yeterli olacaktır. Ancak kokusunu sevmiyorsanız lavanta, limonotu veya okaliptüs gibi başka uçucu yağları da bu karışımda kullanabilirsiniz.

Karışımı elde ettikten sonra çırpma teli ile karıştırmanız gerekiyor. Bütün karışım homojen bir jel olarak görünene kadar çırpma teli ile karıştırmaya devam edin. Karıştırma işlemi bittikten sonra yine sprey kutularını alkol ile dezenfekte edip, sonra bu karışımı küçük sprey kutularına koyarak kullanabilirsiniz.

Yukarıda nasıl yapılacağını anlattığımız dezenfektanları evde kolay bir şekilde üretebilirsiniz. Kullanılan malzemeleri ise eczane gibi tıbbi ürün satan yerlerde bulabilirsiniz. Burada yapmamız gereken iki uyarı var: Birincisi, iki uygulamada da verilen oranlarda izopropil alkol kullanın. Daha düşük oranlı alkoller, alkol oranını virüsleri öldürmeyecek düzeyde düşürdüğü için dezenfektanları işe yaramaz hale getirir. İkinci olarak da, doldurduğunuz sprey şişelerinin üzerine ne olduklarını yazan etiketler yapıştırmayı lütfen unutmayın.