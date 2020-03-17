Corona Virüsünün Hücrelere Etkisi İncelendi

Çin ve ABD'deki üniversitelerde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, Corona virüsünün akciğer hücrelerine nasıl yapıştığını ve hücreleri nasıl enfekte ettiğini tespit ettiler. Bu keşif, Corona virüsünün geleceği için kritik bir önem arz ediyor.

Görüldüğü ilk günden beri 7.167 kişinin hayatına kaybetmesine neden olan Corona virüsü salgını, insanlık tarihinin büyük küresel salgınlarından bir tanesi haline geldi. Siyasiler, görev aldıkları ülkelerin güvenliklerini sağlamaya çalışırken bilim insanları da Corona virüsü ile ilgili çalışmalarını sürdürmeye devam ediyorlar. Şimdiyse bilim insanları, Corona virüsü ile ilgili önemli bir gizemi çözmeyi başardılar.

Corona virüsü, insanların ciğerlerine nefes darlığına neden oluyor. Bu konu üzerinde çalışmalarını sürdüren Çin'deki Westlake Üniversitesi ile ABD'deki Austin Teksas Üniversitesi'nden bilim insanları, Corona virüsünün ciğerlere nasıl yapıştığını ve soluk alıp vermeyi nasıl zorlaştırdığını tespit ettiler. Bu gelişme, mevcut hastalar için tedavi sürecini iyileştirmesinin yanı sıra Corona virüsü ile ilgili aşı çalışmalarını da hızlandıracak gibi görünüyor.

Bugüne dek keşfedilmiş olan tüm virüsler, insanların vücutlarına girdikten sonra hücrelere yöneliyorlardı. İlk olarak bir hücreye yerleşen virüs, bu hüçre organellerini kullarak çoğalmaya başlıyor ve ardından da çevredeki hücreleri etkiliyor. Corona virüsünün sahip olduğu başak proteinlerle hücrelere yapıştığı keşfedilmişti. Peki ya bundan sonra ne oluyordu? Bilim insanları, Corona virüsünün hücreleri nasıl enfekte ettiğini artık çok iyi bir şekilde biliyorlar.

Çinli bilim insanları, Corona virüsünü net olarak görüntüleyebilmek ve bu konuda çalışabilmek için dondurulmuş virüs örneklerinden faydalandılar. Söz konusu örnekleri kriyo-elektron mikroskobu üzerinde inceleyen bilim insanları, COVID-19 ile SARS arasında ne gibi farkların olduğunu tespit ederek Corona virüsünün ciğerlere bağlanmasını sağlayan aminoasitleri keşfetmeyi başardılar.

Bilim insanları, yaptıkları keşfin Corona virüsü için çok önemli olduğunu ifade ediyorlar. Bunun nedeniyse elde edilen yeni bulguların Corona virüsünü durdurabilecek antiviral ilaçların geliştirilmesini sağlayabilecek olması. Ancak şu an için çalışmaların devam etmesi ve söz konusu başak proteinlerini durduracak bir ilacın keşfedilmesi gerekiyor.

Corona virüsü ile ilgili hala pek çok bilinmez var ve bu bilinmezliklerin ne zaman aydınlatılacağı bilinmiyor. Bilim insanları, konuyla ilgili çalışmalarını sürdürürken Corona virüsü can almaya devam ediyor. Şu sıralar ülkemizde de görülmeye başlayan virüs, umuyoruz ki en kısa sürede kontrol altına alınır ve insanlar, bugünleri sadece kötü bir anı olarak hatırlarlar.