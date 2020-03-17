Bir İnsan İki Defa Corona Virüsüne Yakalanabilir mi?

Bilim insanları, corona virüsüne yakalandığı halde iyileşen insanların yeniden hastalanıp hastalanmayacaklarını tartışıyorlar. Japonya’da iyileşen bir kişinin yeniden corona virüsü nedeniyle hasta olması tartışmanın temelini oluşturuyor.

Corona virüsüne karşı mücadelede daha önce çoğunlukla karşılaşmadığımız yeni kavramlarla karşılaşmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde İngiltere hükümetinin bilim danışmanı Patrick Vallance, corona virüsü salgınına karşı “sürü bağışıklığının” önlem stratejilerinin bir parçası olduğunu açıklamıştı.

Sürü bağışıklığı, nüfusun büyük bir kısmının hastalığa karşı bağışıklık geliştirdiği koşullarda, toplumun geri kalanınında aynı hastalığa yakalanma ihtimalinin ortadan kalkacağını öne sürüyor. Ancak Japonya’da bir kişinin ikinci defa corona virüsüne yakalanması, sürü bağışıklığı tartışmalarının yönünü değiştireceğe benziyor.

Japonya’daki vakadan sonra başdanışman Vallance’a ikinci kez insanların virüse yakalanma ihtimali soruldu. Vallance, bazı kişilerin ikinci defa enfeksiyon hastalıklarına yakalanabildiğini, ancak bunun nadir bir durum olduğunu söyledi. Vallance, Japonya’da görülen vakaya rağmen corona virüsü için böyle bir bulgu olmadığını söyledi.

İngiltere hükümetinin bilim başdanışmanı Patrick Vallance’a katılmayan bilim insanları da var. Leeds Üniversitesi’nden Prof. Mark Harris, yeniden enfeksiyonun çok olası olmadığını, ancak literatürde hayvanlarda -özellikle yarasalarda- tekrar eden corona virüsü vakaları olduğunu söyledi.

Bilim insanları, genel olarak viral hastalıklardan sonra vücudumuzun bağışıklık geliştirdiğini ifade ediyorlar. Ancak corona virüsüne dair bilgilerimiz hala yeterli değil. İki kere corona virüsüne yakalanan şu ana kadar sadece bir vaka gözlendi. Bu vaka bir istisna olabilir. Yine de böyle durumlar için gözlemler yapılmaya devam etmesi gerekiyor.