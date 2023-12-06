Valve'ın son CS2 güncellemesi, yanlışlıkla oyunun VAC sistemini tetikledi. Hâl böyle olunca oyuncular, durup dururken banlandılar. Valve, hatanın farkında olduğunu ve düzeltme yapılacağını duyurdu.

Video oyun dünyasının yıllar boyunca beklediği oyunlar arasında yer alan Counter-Strike 2 (CS2), çok ilginç bir konuyla gündemde. Valve, geçtiğimiz saatlerde gerçekleştirdiği bir güncelleme yanlışlıkla oyunun ban sistemi olan "VAC"ı tetikledi. Hâl böyle olunca binlerce oyuncu, durup dururken banlandı.

Valve'ın hatalı banlama dalgası, sadece sıradan oyuncuları etkilemedi. Counter-Strike'ın bilindik takımlardan biri olan The Mongolz'un "Techno4k" lakaplı üyesine ait hesap bile banlanmış durumda. CS2 ile ilgili istatistikler paylaşan CS Stats isimli X hesabından paylaşılan veriye göre ban dalgası, günlük ortalamanın iki katı oyuncunun banlanmasına yol açmış durumda.

Valve'dan açıklama geldi:

Dünkü güncelleme yanlışlıkla oyun banını tetikledi. Sorunu düzelttik ve yasağı geri alma işlemleri devam ediyor.

CS2'nin resmî X hesabından yapılan bir paylaşımda, VAC dalgasının güncelleme kaynaklı olduğu ve sorunun düzeltildiği belirtildi. Durduk yere banlanan oyuncular, envanterleri ile birlikte hiçbir sorun yaşamadan, CS2'ye geri dönebilecekler.

Valve, sorunu açıkladığını duyurmuş olsa da neden böyle bir şey yaşandığına ilişkin bir açıklama yapmadı.