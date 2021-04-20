CS Uğruna Sokağa Çıkma Yasağını Delenlere 34 Bin TL Ceza

İstanbul'da Counter-Strike oynamak uğruna sokağa çıkma kısıtlamalarını delen 10 kişi, polis baskını ile yakalandı. Polis ekipleri 10 kişiye toplamda 34 bin 690 TL idari para cezası kesti.

Koronavirüs salgınının Türkiye'de yayılmaya başladığı ve sokağa çıkma kısıtlamalarının hayata geçirildiği ilk günlerden bu yana devam eden "yasağı delme" çabaları, bir kez daha polis baskını ile sona erdi. Oyun oynamak uğruna sokağa çıkma yasağını delen 10 kişi, idari para cezası ile karşı karşıya kaldı.

Aktarılan bilgilere göre bir internet kafenin kepenkleri kapalı halde hizmet vermeye devam ettiğinin ihbar edilmesi üzerine İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Beyoğlu Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, Beyoğlu ilçesinin İstiklal Mahallesi’ndeki bir internet kafeye baskın düzenledi. Basın sırasında 10 kişi, sokağa çıkma yasağı olan saatlerde internet kafede Counter-Strike oynarken yakalandı.

Counter-Strike oynama uğruna sokağa çıkma yasağını delen 10 kişi, "Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan toplamda 34 bin 690 TL idari para cezasına çarptırıldı. Ayrıca oyun oynayan kişilere ceza kesilmesinin ardından internet kafe sahibi de cezai işlemler için emniyete götürüldü.