COVID-19, Çocukların Daha Geç Konuşmasına Sebep Oluyor

COVID-19'un tüm dünyayı ve hepimizi olduğu gibi çocukları da büyük ölçüde etkilediği açıklandı. Araştırmaya göre, virüs sırasında doğan çocuklar konuşmaya çok daha geç başlıyor.

COVID-19 virüsü hayatımıza girdiği günden bu yana çok sayıda teoriyi de beraberinde getirmişti. Bunların başında insan vücuduna kalıcı hasarlar verdiği geliyordu. Şimdi ise bu hasarların artık gözle görülür bir hal aldığını söyleyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde sizlere virüsün etkisiyle beynimizdeki gri maddenin azaldığından ve gri maddenin ne olduğundan bahsetmiştik.

Virüsün pek çok etkisinin yanı sıra, olduğumuz aşıların da hamile kadınlar üzerinde etkileri açıklanmış ve bu etkilerin araştırmalarına devam edildiği bildirilmişti. Bugün de özellikle COVID-19 döneminde dünyaya gelen bebeklerle ilgili gerçekleştirilen bir araştırma, virüsün endişe verici etkilerini bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Peki yeni doğan bebeklerde COVID-19 virüsü ne gibi sorunlara yol açıyor? Gelin birlikte bakalım...

Bilişsel aktivitilerde ve konuşmada güçlük çekiyorlar

Brown Üniversitesi araştırmacıları ve erken dil gelişimine odaklanan bir sivil toplum kuruluşu tarafından yapılan araştırma, COVID-19'un çocuklar üzerindeki endişe verici etkilerini gözler önüne serdi. İki araştırma grubunun ortak yürüttüğü incelemelerde Luna’nın ‘konuşma sayar’ cihazını kullanan araştırmacılar, cihazı çocukların üzerine yerleştirip gün içerisindeki konuşmalarını dinlediler. Araştrıma, çocuklarının gelişimi konusunda endişelerini dile getiren ailelerin bu düşüncesini haklı çıkardı çünkü veriler, çocukların gün içerisinde duyduklarına verdikleri tepkinin normalden çok daha düşük olduğu gösteriyordu.

Biliyorsunuz ki özellikle konuşmayı ilk öğrendiğimiz dönemlerde duyduklarımızı taklit ediyoruz ve konuşmayı da aslında bu şekilde öğreniyoruz. Ancak yapılan araştırma gösteriyor ki; COVID-19 sırasında doğan çocuklar, virüs öncesinde doğan çocuklara kıyasla duyduklarına çok daha az tepki veriyor. Araştırmacılar, bu durumu Mart 2020 yılında bir grup çocuğun labarotuvardaki bilişsel testlerdeki yavaşlığıyla fark etmişti. Karşılaştıkları bu durumdan şüphe duyan araştırmacılar, bugüne kadar virüsün çocuklar üzerindeki etkisini net olarak tespit edememişlerdi. Şimdi ise virüsün etkilerinin ne olabileceği netleştirildi ve virüs sırasında doğan çocukların konuşmak konusunda daha yavaş gelişim gösterdiği tespit edildi.

Peki bu sorunların kaynağı ne?

Biraz önce COVID-19 sebebiyle beynimizdeki gri maddenin azaldığından bahsetmiştik. Beynimizin merkezi sinir sistemi gri ve beyaz madde olarak iki bölüme ayrılıyor. Gri madde; beynimizin hipokampus bölümünde bulunuyor ve düşüncelerimizi, davranışlarımızı kontrol edebilmemize yardımcı oluyor. Beyaz madde ise sinir ağlarından oluşuyor ve beynimizin bilgi aktarımına olanak sağlıyor. COVID-19'un çocuklar üzerindeki etkisi ise tam olarak beyinlerindeki beyaz maddenin etkilenmesinden kaynaklanıyor.

Araştırmacılar, virüsün doğrudan çocukların beynindeki beyaz maddenin gelişim hızını azalttığını açıkladı. Bu sebeple de çocuklar, virüs öncesine kıyasla konuşma yetilerini çok daha geç kazanıyor ve konuşulanlara çok daha geç tepki veriyor. Uzmanlar, bu etkileri azaltmak için ebeveynlerin çocuklarıyla sıklıkla iletişim kurmalarını öneriyor. Özellikle ilk üç yaşa kadar beyin gelişim sürecinin önemi ve konuşma zorluklarının ilerleyen yaşlarda düzeltilmesinin çok daha zor olabileceğinin de altı çiziliyor.