Kulaklık Yardımıyla Beyin Sinyallerimiz Okunabilecek

Günümüzde pek çok insan uyku sırasında çok sayıda sorun yaşıyor ve rahat bir uyku çekemiyor. NextSense tarafından üzerinde çalışılan kulaklıklarla ise uyku sırasında yaşayacağımız nöbetlerden önceden haberimiz olabilmesi mümkün!

Teknoloji geliştikçe sağlık problemlerinin teşhis edilmesi ve bu problemlerin ortadan kaldırılması için de her geçen gün yeni umut verici gelişmelerle karşılaşıyoruz. Uyku problemleri de en sık görülen rahatsızlıklar arasında yerini alıyor.

Dünyaca ünlü teknoloji firması Google'ı 'idolü' olarak gören NextSense, kulaklıklar aracılığıyla da tam olarak bu uyku sorunları hedef alınarak çalışmalara başlandı. Ancak pek çok bilim insanı, bu kulaklıkların sadece uyku sorunları için değil aynı zamanda beynin diğer aktivitelerinin tespiti için de büyük bir adım olduğunu düşündü.

Bir çift kulaklık yardımıyla beyin sinyallerinin okunması mümkün

Beyin sinyalleri genelde kafa derisine sabitlenen elektrotlar yardımıyla inceleniyor. Ancak araştırmacıların üzerinde çalıştığı bu kulaklıklara yeterli elektrot yerleştirilmesi durumunda beyin sinyalleri çok daha kolay bir şekilde okunabilecek. Başlangıçta bu pek çok kişi tarafından mümkün olmayan bir şey gibi görünse de yapılan çalışmalar bilim insanlarını şaşırtıcı derecede başarılı sonuçlarla etkilemeyi başardı. Google’ın ana şirketi Alphabet’in kıdemli yöneticilerinden John Stivoric “Dünyadaki en kötü sensörlerden biri EEG sensörüdür. Çevresel gürültü, yüzey gürültüsü, vücut hareketleri ve benzer pek çok etkenden etkilenir” dedi. Stivoric, bir çift kulaklığın işe yaramayacağını düşündüğünü kabul ederek “İşe yarıyor. Bu nasıl mümkün olabilir?” sözlerini de açıklamasına ekledi.

NextSense’in tıbbi direktörü Jen Dwyer ise hastaların yaşayacağı uyku nöbetlerinin kulaklık yardımıyla önceden tespit edilebildiğini ve EEG sinyallerinin kulaklık yardımıyla oldukça etkili bir şekilde alındığını açıkladı. Wired’ın haberine göre şirket, kulaklıkları bu yıl içerisinde FDA onayına götürmek ve bir an önce piyasaya sürmek istiyor. NextSense’in uzun yıllardır üzerinde çalıştığı kulaklık, sadece uyku sırasında yaşanan nöbetlerinin değil olası diğer problemlerinde önüne geçmek için büyük bir adım olarak görülüyor. Araştırmacılar, kulaklıklarla ilgili çalışmalarını diğer alanlara da taşıyabilmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.